UBS запускает программу обратного выкупа акций на $2 млрд

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU -- Швейцарский банк UBS Group AG запускает новую программу обратного выкупа акций на сумму до $2 млрд.

Как говорится в пресс-релизе UBS, в 2024 году объем buyback составит до $1 млрд.

В этом году банк приступит к обратному выкупу акций после завершения интеграции Credit Suisse, которое ожидается к концу второго квартала.

Ранее UBS сообщил, что выкупил собственные акции на сумму $1,3 млрд в 2023 году, причем сделал это до покупки Credit Suisse.

UBS рассчитывает, что к 2026 году ежегодные объемы обратного выкупа акций будут выше, чем до сделки с Credit Suisse.

Акции UBS подорожали на 45,8% за последние 12 месяцев.