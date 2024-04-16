Банку UBS может потребоваться увеличение капитала на сумму до $25 млрд

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Швейцарский банк UBS Group AG столкнется с существенным увеличением требований к капиталу в соответствии с реформой, предлагаемой правительством страны в ответ на крах Credit Suisse, заявила министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Саттер газете Tages-Anzeiger.

Сумма дополнительного капитала, который придется зарезервировать UBS, может составить от $15 млрд до $25 млрд, сказала она и назвала эту сумму "правдоподобной".

Ранее в апреле Федеральный совет Швейцарии обнародовал план ужесточения требований к капиталу системно важных банков страны. В частности, власти хотят увеличить требование к резервам фининститутов, имеющих зарубежные подразделения.

Эти предложения стали реакцией властей Швейцарии на ситуацию с Credit Suisse, который столкнулся с серьезными проблемами в 2023 году и был куплен конкурирующим UBS.

До краха Credit Suisse в марте 2023 года швейцарский ЦБ убеждал инвесторов, что капитал банка более чем достаточен. Однако в отчете, опубликованном год спустя, Центробанк ставит под вопрос качество активов, формировавших капитал первого уровня (Tier 1) Credit Suisse.

Акции UBS теряют в цене 2,8% на торгах в Цюрихе во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла почти на 36%.