Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Банку UBS может потребоваться увеличение капитала на сумму до $25 млрд

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Швейцарский банк UBS Group AG столкнется с существенным увеличением требований к капиталу в соответствии с реформой, предлагаемой правительством страны в ответ на крах Credit Suisse, заявила министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Саттер газете Tages-Anzeiger.

В миреЦБ Швейцарии заявил о необходимости менять финрегулирование после ситуации с Credit SuisseЧитать подробнее

Сумма дополнительного капитала, который придется зарезервировать UBS, может составить от $15 млрд до $25 млрд, сказала она и назвала эту сумму "правдоподобной".

Ранее в апреле Федеральный совет Швейцарии обнародовал план ужесточения требований к капиталу системно важных банков страны. В частности, власти хотят увеличить требование к резервам фининститутов, имеющих зарубежные подразделения.

Эти предложения стали реакцией властей Швейцарии на ситуацию с Credit Suisse, который столкнулся с серьезными проблемами в 2023 году и был куплен конкурирующим UBS.

До краха Credit Suisse в марте 2023 года швейцарский ЦБ убеждал инвесторов, что капитал банка более чем достаточен. Однако в отчете, опубликованном год спустя, Центробанк ставит под вопрос качество активов, формировавших капитал первого уровня (Tier 1) Credit Suisse.

Акции UBS теряют в цене 2,8% на торгах в Цюрихе во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла почти на 36%.

UBS Credit Suisse Цюрих Швейцария Федеральный совет Карин Келлер-Саттер Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МосБиржа запустила индекс IPO

МосБиржа запустила индекс IPO

"Норникель" предупредил о риске сбоев на рынках металлов из-за новых санкций

"Ашан" опроверг слухи об уходе из РФ

"Ашан" опроверг слухи об уходе из РФ

MDMG получила согласие регистратора Кипра на переезд в российский САР

MDMG получила согласие регистратора Кипра на переезд в российский САР
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });