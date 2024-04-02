Евро опустился ниже 99 рублей впервые с 12 марта

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Евро продолжает дешеветь на Московской бирже во вторник утром, он опустился ниже 99 руб. впервые с 12 марта, в том числе на фоне падения пары "евро-доллар" на глобальном рынке.

Курс евро составил 99,0725 руб. в 10:03, что на 2,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее евро опускался до 98,9875 руб. Между тем, доллар США к этому времени подорожал на 19 копеек - до 92,3325 руб. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 9,2 копейки - до 95,36 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику на старте основной сессии во вторник вслед за падением евро и ростом доллара на глобальном рынке. Пара "евро-доллар" торгуется вблизи минимальных отметок с ноября прошлого года на фоне серии позитивных данных о состоянии экономики США, вышедшей в последние дни, и заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, что регулятор не будет торопиться со снижением ставок.

Американская экономика достаточно сильная, поэтому нет необходимости торопиться со снижением процентной ставки, сказал глава ФРС в ходе выступления в пятницу на мероприятии в Сан-Франциско.

При этом он повторил, что Федрезерв хочет быть более уверенным в том, что инфляционное давление ослабевает, прежде чем снижать ставку. "Работа ФРС еще не завершена, наша цель - инфляция 2%", - сообщил Пауэлл.

"Я не думаю, что со временем ставки вернутся к ультранизким уровням", которые держались на протяжении почти десятилетия после финансового кризиса в 2008 году, сказал он.

Нет никаких оснований полагать, что существуют повышенные риски рецессии в американской экономике, отметил глава ФРС, добавив, что есть шанс замедлить инфляцию, не навредив экономике.

Также он сказал, что ситуация в банковской отрасли страны в настоящее время хорошая, сообщает MarketWatch.