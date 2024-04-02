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Ритейлер DNS второй год подряд получил рекордные выручку и прибыль

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер DNS, один из крупнейших игроков на российском рынке бытовой техники и электроники, в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12% по сравнению с показателем 2022 года - до 42,155 млрд рублей, сказано в отчетности ООО "ДНС Ритейл" (Владивосток), операционной компании сети.

Выручка ООО в 2023 году выросла на 21,7%, до 726,8 млрд рублей.

Эти показатели являются рекордными для компании, основанной в 2010 году. До этого наилучшие результаты были достигнуты в 2022 году, когда чистая прибыль составила 37,6 млрд рублей, выручка - 597 млрд рублей.

Валовая прибыль увеличилась на 14%, до 152,5 млрд рублей, прибыль от продаж - на 19,6%, до 69,75 млрд рублей при росте коммерческих расходов на 9,8%, до 75,5 млрд рублей, и управленческих расходов на 9%, до 7,2 млрд рублей.

Прочие доходы компании удвоились - до 1,935 млрд рублей. В то же время прочие расходы выросли в 2,4 раза, до 3,396 млрд рублей.

По данным ЕГРЮЛ, 100% капитала "ДНС Ритейл" принадлежит ООО "ДНС Групп" (Владивосток), основными владельцами которого являются директор "ДНС Групп" Дмитрий Алексеев (44,34%) и директор ООО "ДНС-Саратов" (Владивосток) Юрий Карпцов (44,64%).

На сайте DNS говорится, что торговая сеть насчитывает 2 660 магазинов по всей России.

Владивосток DNS Юрий Карпцов Дмитрий Алексеев
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