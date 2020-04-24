Претензии правообладателей к крупнейшей в РФ сети электроники выросли до 242 млн руб.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российский союз правообладателей (РСП), совет которого возглавляет кинорежиссер Никита Михалков, предъявил претензии к структурам крупнейшей в России сети электроники DNS на общую рекордную сумму в 242 млн рублей, пишет в пятницу "Коммерсантъ".

Издание при этом ссылается на информацию от Арбитражного суда Приморья. Согласно данным из картотеки суда, 28 и 29 апреля арбитраж рассмотрит иски РСП к структурам DNS: ООО "Атлас" — на 36 млн руб. и ООО "Агат" — на 141 млн руб. В РСП не смогли оперативно прокомментировать данную информацию. Совладелец и директор по развитию сети DNS Сергей Мещанюк отказался от комментариев.

"Ъ" напоминает также, что в ноябре 2019 года РСП потребовал с другой компании DNS, ООО "ДНС Лоджистик", 77 млн руб. сбора в пользу правообладателей за 2016–2018 годы. В итоге стороны пришли к мировому соглашению, согласно которому РСП не стал требовать проценты с ответчика, а DNS согласился удовлетворить требования союза на 65 млн рублей. Выплатить эту сумму сеть должна до 31 августа.

РСП и ранее подавала крупные иски, прежде всего к производителям электроники, в частности, к Hewlett-Packard на 114 млн руб., к Dell на 90 млн руб., а с российской "дочки" Panasonic суд взыскал в пользу союза 107 млн руб. Но настолько крупных претензий, как к DNS, ранее по этому сбору не было, говорят собеседники "Ъ" среди дистрибуторов электроники.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев в беседе с изданием отметил, что суды, как правило, поддерживают требования РСП.

РСП и "налог на болванки"

РСП, правление которого возглавляет сын режиссера Михалкова Артем Михалков, с разрешения правительства с 2009 года собирает так называемый налог на болванки с производителей и импортеров электроники в пользу авторов музыки (1% от стоимости товара). Сбор платят с гаджетов, способных проигрывать музыку,— смартфонов, ноутбуков и др. В 2018 году союз получил 4,4 млрд руб. от игроков рынка, более свежих данных нет, отмечает "Ъ".

Что представляет собой DNS

DNS — крупнейшая в стране сеть электроники и бытовой техники по числу магазинов (1,9 тыс.) и вторая по выручке после "М.Видео-Эльдорадо", по данным информационно-консалтингового агентства "Infoline-Аналитика". Компания также является крупным импортером электроники.

Общая выручка сети в 2019 году составила 310 млрд руб. (19,2% рынка), отметили в "Infoline-Аналитике". Компания вошла в список системообразующих предприятий, что дает право претендовать на льготное кредитование и другие меры поддержки в условиях нынешнего кризиса.