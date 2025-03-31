Ритейлер DNS в 2024 г. сократил чистую прибыль на 22%, несмотря на рекордную выручку

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер DNS, один из крупнейших игроков на российском рынке бытовой техники и электроники, в 2024 году сократил чистую прибыль по РСБУ на 21,7% по сравнению с 2023 годом - до 32,992 млрд рублей, сообщается в отчетности ООО "ДНС Ритейл" (Владивосток), операционной компании сети.

Выручка ООО в прошлом году выросла на 4,6%, до 760,2 млрд рублей. Этот показатель являются рекордным для компании, основанной в 2010 году. До этого наилучший результат по выручке был достигнут в 2023 году - 726,8 млрд рублей.

Валовая прибыль в 2024 году снизилась на 2,4%, до 148,8 млрд рублей, прибыль от продаж - на 16,3%, до 58,4 млрд рублей при росте коммерческих расходов на 7,4%, до 81,2 млрд рублей, а также управленческих расходов на 28%, до 9,25 млрд рублей.

Прочие доходы компании увеличились на 47,4%, до 2,85 млрд рублей. В то же время прочие расходы снизились на 18,8%, до 2,76 млрд рублей.

По данным ЕГРЮЛ, 100% капитала "ДНС Ритейл" принадлежит ООО "ДНС Групп" (Владивосток), основными владельцами которого являются директор "ДНС Групп" Дмитрий Алексеев (44,34%) и Юрий Карпцов (44,64%).

На сайте DNS говорится, что торговая сеть насчитывает 2,7 тыс. магазинов по всей России.