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SLB покупает поставщика химических и буровых решений ChampionX

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Американская нефтесервисная SLB (ранее известная как Schlumberger) договорилась о покупке работающей в сфере химических и буровых решений компании ChampionX Corp. с оценкой на уровне $7,76 млрд, следует из пресс-релиза SLB.

Акционеры ChampionX получат за каждую бумагу по 0,735 акции SLB. Закрытие сделки запланировано на текущий год.

SLB ожидает, что годовая синергия от транзакции в первые три года после ее закрытия составит около $400 млн.

Кроме того, SLB теперь планирует вернуть своим акционерам $3 млрд в 2024 году. Ранее цель находилась на уровне более $2,5 млрд.

В 2025 году нефтесервисная компания рассчитывает выплатить акционерам $4 млрд.

Акции ChampionX дорожают на 10,7% на предварительных торгах во вторник, SLB - дешевеют на 0,4%.

Schlumberger ChampionX SLB
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