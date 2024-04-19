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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Нефтесервисная SLB в I квартале увеличила чистую прибыль на 14%

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Американская нефтесервисная компания SLB (бывшая Schlumberger) в первом квартале 2024 года увеличила чистую прибыль на 14,4% благодаря росту на международных рынках.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила $1,068 млрд, или 74 цента в расчете на акцию, по сравнению с $934 млн, или 65 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль поднялась до 75 центов на акцию с 63 центов.

Выручка выросла на 12,6% и достигла $8,707 млрд.

Скорректированная прибыль и выручка совпали со средним прогнозом опрошенных FactSet аналитиков.

Выручка SLB в Северной Америке в минувшем квартале упала на 6% и составила $1,6 млрд. Между тем доходы от работы на международных рынках подскочили на 18% - до $7,06 млрд.

В январе-марте компания выкупила 5,4 млн своих акций на сумму $270 млн.

Совет директоров SLB утвердил дивиденды в размере $0,275 на акцию, что соответствует уровню предыдущего квартала.

Котировки акций SLB снижаются на 1,7% в ходе предварительных торгов в пятницу. Капитализация компании за последние три месяца выросла на 2,6% (до $72,5 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 4,8%.

Schlumberger SLB
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