Астраханский ГПЗ с 30 марта по 1 апреля останавливал первичную переработку конденсата

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Астраханский газоперерабатывающий завод с 30 марта по 1 апреля останавливал первичную переработку конденсата, сообщает компания "Газпром переработка", в состав которой входит 'этот ГПЗ.

"30 марта на Астраханском ГПЗ для выполнения ремонта технологического трубопровода была кратковременно остановлена установка по первичной переработке конденсата. 1 апреля ремонтные работы завершены. После проведения пусковых операций выработка светлых нефтепродуктов будет возобновлена", - отмечают газовики.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) сообщила, что с 1 апреля в связи с внеплановой остановкой выработки нефтепродуктов на Астраханском ГПЗ ООО "Газпром ГПН Холдинг" не будет производить торговлю на базисе поставки станция Аксарайская. Речь идет о приостановке продаж на этом базисе Аи-92 и летнего ДТ. СПбМТСБ отмечает, что о возобновлении торгов на указанном базисе будет сообщено дополнительно.

Дочерняя компания "Газпрома" - "Газпром переработка" - объединяет Оренбургский, Сосногорский, Астраханский и Амурский газоперерабатывающие заводы, Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту, Сургутский завод стабилизации конденсата, Оренбургский гелиевый завод и "Газпром нефтехим Салават".

Астраханский ГПЗ в 2022 году переработал 10 млрд куб. м природного газа и 3,418 млн тонн нестабильного газового конденсата.