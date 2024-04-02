Компании РФ в I кв. увеличили объем сделок на белорусской бирже в 3,8 раза

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Объем сделок на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ), совершенных товаропроизводителями Белоруссии и РФ, по итогам января-марта 2024 года увеличился до $199,3 млн, сообщила БУТБ во вторник.

"Биржевой товарооборот Белоруссии и России по итогам I квартала вырос в 3,8 раза. Сумма биржевых сделок между субъектами хозяйствования Республики Беларусь и Российской Федерации составила $199,3 млн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в отличие от аналогичного периода прошлого года, когда импорт из России заметно превышал экспорт, "в текущем году для Беларуси сальдо сложилось положительным в размере $86,1 млн".

Рост белорусско-российского биржевого товарооборота и изменения в его структуре в значительной степени связаны с активизацией взаимной торговли продукцией сельского хозяйства. Сейчас ее удельный вес в общем объеме сделок между резидентами двух стран составляет 66%.

На втором месте металлопродукция с долей 18%, на третьем - лесопродукция с долей 7%.

В разрезе конкретных товарных позиций наибольшим спросом у российских участников торгов пользовались белорусское сливочное масло, сухое молоко, сыры, пиломатериалы и газосиликатные блоки, в то время как белорусские компании в основном покупали уголь, черный и цветной металлопрокат, зерно и смазочные материалы.

"Кроме того, динамично развивалась торговля промышленными и потребительскими товарами. Заявки на покупку и продажу регулярно размещались как российской, так и белорусской стороной. В результате по сравнению с январем-мартом 2023 года сумма сделок в этом сегменте биржевого рынка выросла почти в 3 раза - до $6,7 млн", - отмечает БУТБ.

На сегодняшний день на площадке Белорусской универсальной товарной биржи аккредитованы 3 756 резидентов РФ, статус биржевых брокеров имеют шесть компаний. С начала 2024 года на БУТБ пришли 146 новых участников торгов из России.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.