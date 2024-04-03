НСПК в 2023 году увеличила чистую прибыль по РСБУ в 1,4 раза до 35,1 млрд рублей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль Национальной системы платежных карт (НСПК) по РСБУ в 2023 году выросла в 1,4 раза до 35,1 млрд руб. с 25,3 млрд руб. в 2022 году, следует из отчетности НСПК.

Выручка НСПК в 2023 году увеличилась более чем в 1,4 раза до 71,9 млрд руб. с 50,3 млрд руб. годом ранее. Прибыль от продаж выросла почти в 1,5 раза до 42,1 млрд руб. с 28,7 млрд руб. в 2022 году.

Коммерческие расходы увеличились на 35,8% до 15,93 млрд руб. по сравнению с 11,73 млрд руб. годом ранее. Расходы на маркетинг и продвижение, в том числе акции с партнерами, поднялись в 1,5 раза до 10,6 млрд руб. (7,1 млрд руб. в 2022 году), расходы на рекламу выросли на 21% до 4,6 млрд руб. (3,8 млрд руб. в 2022 году), расходы на обслуживание IT-инфраструктуры составили 1,31 млрд руб. (1,32 млрд руб. в 2022 году). Выплаты в рамках программ лояльности в 2023 году выросли почти в 1,7 раза до 5,76 млрд руб. против 3,14 млрд руб. годом ранее.

Дебиторская задолженность в 2023 году увеличилась почти в 1,6 раза до 11,9 млрд руб. с 7,6 млрд руб. годом ранее. Кредиторская задолженность выросла в 1,5 раза до 22,56 млрд руб. по сравнению с 15,15 млрд руб. в 2022 году.

Средства на специальном счете "Гарантийного фонда ПС Мир" увеличились в 1,4 раза до 20,19 млрд руб. (14 млрд руб. в 2022 году). Фонд сформирован для обеспечения исполнения обязательств участников платежной системы при недостатке средств на счете участника. Для российских участников фонд формируется в рублях и учитывается на специальном счете, открытом в расчетном центре ЦБ. На нем находится основная сумма средств – 19,98 млрд руб.

Для иностранных участников фонд формируется в рублях и валюте и учитывается на специальных счетах, открытых в разных банках. Средства фонда на счете в ВТБ на конец 2023 года составили 197,3 млн руб. (144 млн руб. в 2022 году), в Киви банке – 15,1 млн руб. (152 млн руб. в 2022 году).

Возврат излишне уплаченных взносов в гарантийный фонд системы "Мир" составил 17,8 млрд руб. (4,6 млрд руб. в 2022 году).

Сумма независимых гарантий, которые предоставили прямые участники для обеспечения исполнения обязательств в рамках платежной системы "Мир", выросла в 3,5 раза до 24,4 млрд руб. (6,8 млрд руб. в 2022 году).

OFAC 23 февраля ввел санкции против НСПК. В компании сообщали, что санкции не повлияют на работу российской платежной инфраструктуры, а работа сервисов платежной системы "Мир" и операции через СБП проводятся как обычно и доступны в полном объеме.

Национальная система платежных карт, являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России.