Объем каршеринговых услуг в России в феврале сократился на 7,4% к январю

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В феврале 2024 года в России объем каршеринговых услуг сократился к январю на 7,4%, сообщил Росстат. В денежном выражении объем предоставленных населению услуг каршеринга в феврале составил 4,35 млрд рублей.

Статистическое наблюдение за услугами каршеринга служба ведет с января 2024 года, поэтому не предоставляет годовой динамики. В докладе отмечается, что речь идет об услугах каршеринга легковых и грузовых автомобилей.