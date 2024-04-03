Средняя зарплата в сфере производства в РФ выросла в 2023 году более чем на 20%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Наибольший рост средних зарплат по итогам прошлого года произошел в сфере производства одежды, кожи, компьютеров, электронных, оптических и готовых металлических изделий, а также электрического оборудования, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

"Средние заработные платы устойчиво росли в 2023 году. В номинальном выражении заработные платы выросли на 14,1%, в реальном выражении - 7,8%. Наибольший рост - более чем на 20% - отмечался в сфере производства одежды, кожи и изделий из кожи, компьютеров, электронных, оптических и готовых металлических изделий, электрического оборудования и автотранспортных средств", - цитирует министра труда Антона Котякова пресс-служба.

В ведомстве пояснили, что по действующей методике средняя заработная плата рассчитывается с учетом заработных плат всех работников. Таким образом, она представляет собой усредненную сумму всех заработных плат по экономике, включая экстремально высокие заработные платы в отдельных отраслях и регионах.

"При этом необходимо учитывать, что заработная плата существенно дифференцируется по отраслям и регионам", - отметили в министерстве.

Средняя заработная плата в добыче полезных ископаемых и IT превышает 130 тыс. рублей, а в торговле уровень средней заработной платы составляет 63 тыс. рублей, в индустрии гостеприимства (отельный бизнес и общепит) - 43 тыс. рублей, сообщили там.

В Минтруда также назвали уровень средней зарплаты в некоторых регионах России. Так, в Чукотском автономном округе в 2023 году она составляла 158 тыс. рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе - 145 тыс. рублей, в Москве - 136 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге - 95 тыс. рублей, в Свердловской области - 64,5 тыс. рублей, а в Дагестане - 38 тыс. рублей, в Чеченской Республике - 37 тыс. рублей, а в Ингушетии - 35,9 тыс. рублей.

"Недостаток кадров в ряде областей и в конкретных регионах способствует повышению зарплатного предложения", - пояснили в ведомстве.

Средняя заработная плата в России в 2023 году, по данным Росстата, составила 73,7 тыс. рублей.