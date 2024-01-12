НОСТРОЙ видит проблему в развитии спора банков и застройщиков о льготной ипотеке

Взимание комиссии с застройщиков может привести к росту цен на ипотечное жилье и спаду спроса

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков назвал решение крупных банков взимать комиссию за выдачу льготной ипотеки критичным для спроса в большей части регионов.

"Необходимо понимать, что жилье не становится более доступным - реальные доходы населения не догоняют строительную инфляцию. Именно поэтому предложение банков - включить комиссию за выдачу льготной ипотеки в цену квадратного метра - для большей части субъектов Российской Федерации и муниципалитетов, даже таких крупных как города-миллионники, невозможно", - заявил Глушков "Интерфаксу".

Еще в конце декабря Сбербанк проинформировал о новых условиях выдачи льготной ипотеки на готовое и строящееся жилье.

"Согласно изменениям в законодательстве, с 23 декабря 2023 года вступает в силу ряд изменений в условиях ипотечного кредитования с господдержкой. Чтобы сохранить доступность ипотечных госпрограмм для клиентов, в Сбере было принято решение продолжать выдачу льготной ипотеки с применением субсидирования от застройщиков - партнеров банка. (...) Если кредитный договор по льготной ипотеке подписан до 10 января 2024 года (включительно): по таким заявкам кредит будет выдаваться без применения субсидирования от застройщика, то есть без ограничений в выборе объекта. Если кредитный договор подписан 11 января 2024 года или позже: по таким заявкам выдача кредита будет проводиться только с применением субсидирования от застройщика", - говорится в блоге "Домклик" Сбера.

Позже о подобном решении также заявили ВТБ и Альфа-банк.

В связи с этим застройщики уже заявили, что они могут ввести надбавку к цене квартир, продающихся по льготной ипотеке.

"В начале года три наших банка-партнера ввели комиссию за оформление ипотечных сделок, размер которой колеблется от 7,5% до 8,9%. Соответственно, стоимость сделок, которые будут оформлены в перечисленных банках, увеличится. Цена квартир, которые будут оформлены в банках ДОМ.РФ, Россельхозбанк, Абсолют банк, банк "Санкт-Петербург", останется прежней", - подтвердила директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина.

Как добавил Глушков, увеличение цены приведет к еще большему снижению спроса на первичном рынке и, как следствие, к снижению объемов строительства.

"По данным из открытых источников, объем ввода многоквартирных домов и без этого в 2024 году планируется на 20% ниже, чем 2023 году. Снижение рентабельности на 6-7% на сегодняшний день точно является критичным, а то и фатальным для большей части региональных компаний-застройщиков", - заверил эксперт.

В банке "ДОМ.РФ" партнерам сообщили (письмо есть в распоряжении редакции), что банк решил не взимать комиссию с заемщиков, оформивших ипотечный кредит в рамках госпрограмм.

Льготные программы, на которые распространяются новые требования банков, - это "Господдержка", "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека", "Арктическая ипотека", "Ипотека для IT". Эти требования распространяются на покупку квартиры в новостройке. При оформлении ипотеки на ИЖС дополнительных условий по субсидированию нет.