Mitsubishi в минувшем фингоду сократила чистую прибыль на 18,4%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Японский торговый дом Mitsubishi Corp. за минувший финансовый год, который завершился 31 марта, зафиксировал сокращение чистой и доналоговой прибыли, а также выручки.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за прошлый фингод понизилась на 18,4% в годовом выражении и составила 964,03 млрд иен ($6 млрд).

Доналоговая прибыль упала на 18,9% - до 1,36 трлн иен. Выручка уменьшилась на 9,3%, до 19,57 трлн иен.

Компания ожидает сокращения чистой прибыли в текущем фингоду на 1,5% - до 950 млрд иен.

Акции Mitsubishi Corp. в четверг подешевели на 2,5%. С начала года капитализация компании подскочила на 57,3%, до 15,15 трлн иен, тогда как японский индекс Nikkei за этот период прибавил 14,3%.