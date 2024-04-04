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Производителям сахара предложили равномерно за год продавать на бирже минимум 10% объемов

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ и Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) для борьбы с сезонными колебаниями предложения на рынке сахара рекомендовали участникам рынка включить в торгово-сбытовые политики обязательство по продаже на бирже не менее 10% объемов с равномерным распределением по месяцам года.

Как сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства, ФАС и Минсельхоз направили компаниям совместные рекомендации по реализации белого сахара на биржевых торгах.

"Ведомства рекомендуют участникам рынка обеспечить равномерное распределение годовых объемов белого сахара при торговле на бирже, а компаниям-потребителям, в том числе торговым сетям, – принимать регулярное участие в биржевых торгах", - говорится в сообщении.

Объемы продаж на бирже должны рассчитываться на основании производства за предыдущий год и "равномерно реализовываться на бирже по месяцам календарного года и торговым сессиям в соответствующем месяце".

В ФАС и Минсельхозе напомнили про добровольные обязательства производителей и продавцов по продаже на бирже не менее 10% белого сахара и предложили закрепить эти обязательства в торгово-сбытовых политиках компаний.

Союзу сахаропроизводителей России рекомендовано ежемесячно направлять в ведомства информацию об объемах сахара, реализованного на товарных биржах за предыдущий месяц.

По мнению ФАС, исполнение совместных с Минсельхозом рекомендаций "поспособствует снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на рынке сахара", а также "позволит снизить влияние сезонного фактора цены внутреннего рынка и поспособствует формированию репрезентативных биржевых ценовых индикаторов на белый сахар".

Как сообщалось, по данным ФАС, в 2023 году на биржах было продано 261 тыс. тонн сахара, что почти в два раза больше, чем в 2022 году. Биржевая торговля сахаром в РФ в первом квартале 2024 года составила 130,712 тыс. тонн, вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщал Союзроссахар со ссылкой на данные Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу "Московская биржа") и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Минсельхоз ФАС
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