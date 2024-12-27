Объем биржевых торгов сахаром в России в 2024 году достиг почти 300 тысяч тонн

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Биржевые торги сахаром в России с момента их запуска в 2020 году выросли практически в пять раз и в 2024 году составили около 300 тысяч тонн. Запуск биржевого индекса на сахар позволит сделать более прозрачным формирование ценового индикатора на эту продукцию, сообщает ФАС.

Методика расчета биржевого индекса на сахар в Центральном федеральном округе, на который в 2024 году пришлось 57% производства сахара в России, была одобрена на заседании подкомитета биржевого комитета по развитию организованных торгов агропродукцией. Методику разработала Национальная товарная биржа (НТБ, водит в группу "Московская биржа"), сказано в сообщении.

"Ее применение позволит сформировать территориальный индикатор, который может быть использован участниками рынка при планировании своей деятельности, а также органами власти при принятии регуляторных решений", - считает служба.

ФАС также напоминает, что в 2024 году была расширена номенклатура агропродукции, которая реализуется на бирже - стартовали торги маргарином, соевым шротом и мясом для переработки.

Кроме того, в этом году ФАС обязала ГК "Русагро" и группу "Черкизово" вывести на биржу не менее 10% реализуемой ими продукции на внутреннем рынке.