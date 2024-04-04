"Дочка" шоколадной Ritter Sport в 2023 г. выплатила 83,5 млн рублей дивидендов

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Риттер спорт шоколад", занимающаяся торговлей шоколадом, прежде всего Ritter Sport, в 2023 году выплатила дивиденды в размере 83,5 млн рублей.

"В отчетном периоде начислены дивиденды в сумме 90 000 тыс. рублей и выплачены участнику (за минусом налога на доходы) в размере 83 500 тыс. рублей" - сообщается в пояснении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах компании за 2023 год.

Владельцем компании является германская Ritter Sport International Holding GmbH.

Согласно отчетности, выручка российской компании в 2023 году выросла до 8,225 млрд рублей с 7,485 млрд рублей в 2022 году, себестоимость продаж - до 7,779 млрд рублей с 5,178 млрд рублей соответственно. 2023 год оказался для компании убыточным – чистый убыток составил 478,899 млн рублей против 1,167 млрд рублей чистой прибыли годом ранее.

Компания также отмечает, что "в период более 12 месяцев после отчетной даты общество не собирается прекращать коммерческую деятельность". Это заявление сделано "на основании проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности организации и сложившейся общей экономической ситуации на рынке".

ООО "Риттер спорт шоколад" было зарегистрировано в 2003 году.