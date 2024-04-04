Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:37

Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на пост нового главы МВФ

Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на пост нового главы МВФ
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Действующий директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на эту должность на следующие пять лет.

"Срок выдвижения кандидатур на должность следующего директора-распорядителя МВФ завершился 3 апреля. Был выдвинут единственный кандидат – нынешний руководитель МВФ Кристалина Георгиева", - говорится в заявлении исполнительного совета организации.

"Исполнительный совет будет действовать в соответствии с процедурой, описанной в уведомлении о начале процесса отбора кандидатов на пост главы МВФ 13 марта. Целью исполнительного совета является как можно более быстрое завершение этого процесса, максимум к концу апреля 2024 года", - отмечается в заявлении МВФ.

Директор-распорядитель МВФ назначается исполнительным советом на пятилетний срок. Кристалина Георгиева, которой в августе исполнится 71 год, заняла этот пост в октябре 2019 года.

МВФ Кристалина Георгиева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава структурного подразделения "Лукойла" арестован по обвинению в коррупции

Суд 26 апреля рассмотрит заявление главы "Азбуки Вкуса" к кипрскому холдингу

"Норникель" завершил сплит акций, торги возобновятся 8 апреля

Комитет Думы по обороне одобрил доступ Казначейства к системе ГОЗ

Кредиторы Киви банка направили АСВ требования на сумму 24,3 млрд рублей

Кредиторы Киви банка направили АСВ требования на сумму 24,3 млрд рублей

Danone ликвидирует дочернюю компанию в Белоруссии

Экс-владельцы группы ЧЭМК обжаловали решение о передаче РФ ее заводов

Экс-владельцы группы ЧЭМК обжаловали решение о передаче РФ ее заводов

Mitsubishi расторгла договор о сборке на заводе ПСМА Рус и выплатила 3 млрд руб.

У индийских огранщиков стали спрашивать страну происхождения бриллиантов

У индийских огранщиков стали спрашивать страну происхождения бриллиантов

Премьер-министр Киргизии объяснит американцам необходимость для страны карт "Мир"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });