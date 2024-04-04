Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на пост нового главы МВФ

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Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Действующий директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на эту должность на следующие пять лет.

"Срок выдвижения кандидатур на должность следующего директора-распорядителя МВФ завершился 3 апреля. Был выдвинут единственный кандидат – нынешний руководитель МВФ Кристалина Георгиева", - говорится в заявлении исполнительного совета организации.

"Исполнительный совет будет действовать в соответствии с процедурой, описанной в уведомлении о начале процесса отбора кандидатов на пост главы МВФ 13 марта. Целью исполнительного совета является как можно более быстрое завершение этого процесса, максимум к концу апреля 2024 года", - отмечается в заявлении МВФ.

Директор-распорядитель МВФ назначается исполнительным советом на пятилетний срок. Кристалина Георгиева, которой в августе исполнится 71 год, заняла этот пост в октябре 2019 года.