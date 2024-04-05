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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:37

Европейские фондовые индексы изменились разнонаправленно

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы не показали единой динамики по итогам торгов в четверг.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка увеличился на 0,16%, до 510,84 пункта.

Британский FTSE 100 вырос на 0,48%, германский DAX - на 0,19%, испанский IBEX 35 - на 0,53%. Французский CAC 40 потерял 0,02%, итальянский FTSE MIB - 0,08%.

Поддержку европейским рынкам в четверг оказали позитивные статданные. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне, рассчитываемый HCOB и S&P Global, в марте вырос до максимальных за 10 месяцев 50,3 пункта по сравнению с 49,2 пункта в феврале.

Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов говорит об усилении активности, причем PMI превысил этот уровень впервые с мая прошлого года. Аналитики ожидали менее значительного подъема - до 49,9 пункта, по данным Trading Economics.

PMI в сфере услуг еврозоны в марте вырос до 51,5 пункта с 50,2 пункта. Консенсус-прогноз предполагал 51,1 пункта.

В Германии сводный PMI в прошлом месяце поднялся до 47,7 пункта с 46,3 пункта, во Франции - до 48,3 пункта с 48,1 пункта.

Цены производителей в еврозоне в феврале уменьшились на 1% относительно предыдущего месяца и на 8,3% в годовом выражении.

Уверенный рост по итогам торгов показали акции европейских автопроизводителей. Бумаги Mercedes-Benz Group подорожали на 1,8%, Bayerische Motoren Werke AG - на 2,6%, Volkswagen - на 2,9%, Porsche - на 1%, Daimler Truck - на 1,9%.

Стоимость акций Volvo Car поднялась на 6,7% на данных о том, что компания увеличила продажи автомобилей в марте на 25% относительно того же месяца прошлого года - до рекордных 78,97 тыс.

В числе лидеров роста во Франции оказались бумаги банков и страховщиков, в том числе, BNP Paribas (+1%), Credit Agricole (+0,6%), Societe Generale (+1%). В то же время подешевели бумаги Carrefour (-2,8%), EssilorLuxottica (-2,3%), а также строительной компании Vinci (-1,7%).

В Великобритании уверенно выросли котировки акций горнодобывающих компаний, включая Fresnillo (+3,2%), Antofagasta (+4,7%) и Anglo American (+3,1%), а также банков Standard Chartered (+1,2%), Barclays (+2,5%) и Lloyds Banking Group (+3%).

Акции германской Compugroup, разрабатывающей ПО в медицинской сфере, подскочили в цене на 8,7% после того, как аналитики Morgan Stanley улучшили рекомендацию для них до "выше рынка" с "на уровне рынка".

Стоимость бумаг германского производителя цемента Heidelberg Materials снизилась на 0,2%. Компания объявила о намерении закрыть два завода во Франции в рамках реорганизации, направленной на снижение углеродного следа ее операций.

Цена акций RWE AG увеличилась на 2,1%. Германская компания сообщила, что впервые получила эксклюзивные права на строительство офшорной ветроэлектростанции у побережья Южной Кореи.

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