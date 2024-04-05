Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,5-0,7% на старте торгов

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций ткрылся в пятницу снижением цен большинства blue chips из-за фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, фактором поддержки выступает дорожающая нефть из-за эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке (цена Brent превысила $91 за баррель).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,5-0,7%, в лидерах отката выступают акции ПАО "Полюс" и "Русала".

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,5% до 3390,08 пункта, индекс РТС снизился на 0,7% до 1155,12 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 2%.

Доллар подорожал на 23 копейки до 92,47 рубля.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-2%), ОК "Русал" (-1,7%), "НЛМК" (-1,3%), АФК "Система" (-1,2%), "РусГидро" (-1%), "Северстали" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -0,6% "префы"), "Аэрофлота" (-0,6%), "Газпрома" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,4% "префы"), "МТС" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), ВТБ (-0,5%), Polymetal (-0,5%), расписки OZON (-0,5%), бумаги "АЛРОСА" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,1%), "ТКС Холдинг" (-0,1%).

Подорожали акции "Татнефти" (+0,3%).

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи в пятницу будет проторговывать диапазон 3350-3400 пунктов.

"Сегодня на рынке акций может сохраниться сегментированный спрос, а индекс МосБиржи, по нашему мнению, останется под давлением, перейдя к проторговке зоны 3350-3400 пунктов. Сдерживающим фактором развития роста выступит "техника" и фактор конца недели: рынок хорошо рос последние дни, что ослабит спрос со стороны краткосрочных инвесторов. Полагаем, что текущее охлаждение, скорее будет иметь локальный характер, так как значимых поводов для активной фиксации прибыли не видим, учитывая сильный рынок нефти, приближающийся дивидендный сезон и в целом позитивные ожидания по экономике и бизнесу "фишек", - отмечает аналитик.

Как отмечают аналитики "Цифра брокер", совет директоров ПАО "Куйбышевазот" (-0,2%, до 664 рубля) рекомендовал акционерам на годовом собрании 16 мая принять решение о выплате дивидендов по итогам 2023 года в размере 15 рублей на каждую обыкновенную и привилегированную акции. "НОВАТЭК" может сократить проект "Арктик СПГ-2" из-за санкций, ограничивших доступ к танкерам ледового класса. Предполагается сохранить две технологические линии в проекте, а третью использовать на проекте "Мурманск СПГ", где доступ к незамерзающему порту позволит вывозить газ на СПГ-танкерах.

На фоне роста цен на алюминий на неделе подорожали акции "Русала", но тут повышение котировок скорее носило спекулятивный характер. С фундаментальной точки зрения компания показала слабые финансовые результаты за 2023 год - производственные показатели снизились, а долговая нагрузка остается высокой. Вместе с тем, сохраняются риски санкций на поставки российского алюминия в Европу, отмечают эксперты.

В США в четверг индексы акций завершили торги снижением на 1,2-1,4% на заявлениях представителей ФРС, снижение Dow Jones (-1,4%) стало максимальным с марта 2023 года.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что ожидает двух снижений ставки американским ЦБ в 2024 году. Он добавил, что прогресс в замедлении инфляции в США остановился, и вполне возможно, что Федрезерв вообще не будет смягчать денежно-кредитную политику в этом году, если такой тренд продолжится.

Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин, выступавший на мероприятии в Виргинии, также дал понять, что не хотел бы спешить со смягчением политики.

Глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что данные последних двух месяцев не говорят о том, что попытки ФРС ослабить инфляцию провалились.

Внимание трейдеров направлено на пятничный отчет министерства труда США о безработице за март (данные выйдут в 15:30 МСК). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает, что число рабочих мест в Штатах в прошлом месяце выросло на 200 тыс., а безработица осталась на уровне 3,9%.

В Азии в пятницу также преобладает снижение индексов акций из-за растущей неопределенности в отношении перспектив денежно-кредитной политики в США (японский Nikkei 225 упал на 2%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,05%), но слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,1-0,2%).

Биржи материкового Китая закрыты (Фестиваль Цин Мин).

Потребительские расходы в Японии в феврале выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем после падения на 2,1% в январе. Показатель уменьшился на 0,5% в годовом выражении, однако темпы снижения существенно замедлились по сравнению с 6,3% месяцем ранее.

Давление на фондовые рынки также оказывает усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке, трейдеры опасаются разрастания конфликта между Израилем и Ираном.

В то же время этот фактор привел к резкому росту цен на нефть из-за опасений сокращения поставок. Цены Brent и WTI обновили максимумы с конца октября. К 10:01 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на 0,6% до $91,16 за баррель (+1,5% накануне), майские фьючерсы на WTI дорожали на 0,4% до $86,95 за баррель (+1,4% в четверг).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на заседании израильского кабинета безопасности в четверг, что страна "будет действовать в соответствии с основным принципом: кто бы ни причинял или планирует причинить вред нам, мы причиним вред ему".

Как сообщает портал Axios со ссылкой на израильские источники, страна уведомила Штаты, что Иран готовится к нанесению ракетного удара по ней со своей территории.

Израиль сообщил США, что, если Иран предпримет атаку со своей территории, это вызовет решительную реакцию Израиля и выведет нынешний конфликт на другой уровень, пишет Axios.