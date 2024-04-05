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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 08:43

Денежная база в России снизилась с 22 по 29 марта на 59,7 млрд рублей

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 29 марта составил 18 063,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 22 марта денежная база в России равнялась 18 123,5 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,33%, или на 59,7 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

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