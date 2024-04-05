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Петербург вошел в мировой топ-3 по динамике цен на элитное жилье

Раньше в этом рейтинге Петербург занимал 80-е место

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Петербург поднялся с 80-го на второе место в мировом рейтинге динамики цен на элитное жилье Prime International Residential Index (PIRI), сообщили в пресс-службе NF Group.

"Максимальный прирост цен (+26,3%) зафиксирован в Маниле, которая еще год назад располагалась в отрицательной зоне рейтинга. Лидировавший два года подряд Дубай переместился на третье место (+15,9%), а Санкт-Петербург за год поднялся с 80-й строчки на вторую (+16,9% против +1% по итогам 2022 года)", - говорится в сообщении.

PIRI отслеживает глобальную динамику средневзвешенных цен на элитное жилье на первичном и вторичном рынках в 100 ключевых городах мира в национальной валюте. В десятку также вошел Сочи, занявший девятую позицию с уровнем прироста цен в годовом выражении 10,4%. Москва переместилась с прошлогодней девятой строчки на 19-ю (+6,4%), при этом опередив такие города, как Сеул, Мехико, Рим, Стокгольм, Милан, Пекин, Сидней, Париж, Мельбурн и Брюссель.

По данным NF Group, средневзвешенная цена предложения на рынках "элитки" Москвы, Петербурга и Сочи по итогам 2023 года составляет 1 618 тысяч, 630 тысяч и 2 020 тысяч рублей за 1 кв. м соответственно.

Кроме того, аналитики компании проанализировали Индекс миллиона долларов, показывающий, сколько "квадратов" элитного жилья можно купить в том или ином городе на эту сумму. По итогам 2023 года Сочи расположился на 11 месте со значением 44 кв. м (год назад 39 кв. м), Москва (55 кв. м) второй год подряд заняла 12-ю позицию (46 кв. м годом ранее). Оба города находятся в мировом рейтинге между Сиднеем (43 кв. м) и Майами (60 кв.м). Санкт-Петербург занял 18 место, здесь за условный 1 млн долларов доступно 142 кв. м (на 12 кв. м больше, чем в 2022 году).

Дубай Москва Петербург PIRI NF Group Сочи
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