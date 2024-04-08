Европейские рынки акций упали на фоне общего ухода инвесторов от рисков

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы упали в пятницу на фоне общего ухода инвесторов от рисков в условиях роста геополитической напряженности, а также неопределенности в отношении перспектив денежно-кредитной политики (ДКП).

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 опустился на 0,84%, до 506,55 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,81%, германский DAX - 1,24%, французский CAC 40 - 1,11%, итальянский FTSE MIB - 1,29%, испанский IBEX 35 - 1,58%.

Трейдеры опасаются разрастания конфликта между Израилем и Ираном, которое может привести к подъему цен на нефть. Власти Израиля уведомили Вашингтон, что Иран готовится к нанесению ракетного удара по стране со своей территории, сообщает портал Axios со ссылкой на израильские источники. Израиль предупреждает, что такой шаг вызовет решительную реакцию с его стороны и выведет нынешний конфликт на другой уровень, пишет Axios.

Тем временем последние заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) говорят о том, что вопрос смягчения денежно-кредитной политики в США может быть отложен на более дальний срок.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в четверг, что ожидает лишь двух снижений ставки американским ЦБ в 2024 году. Он добавил, что прогресс в замедлении инфляции в США остановился, и вполне возможно, что Федрезерв вообще не будет смягчать денежно-кредитную политику в этом году, если такой тренд продолжится.

Обнародованные в пятницу статданные по американскому рынку труда оказались сильными, что также может стать аргументом в пользу более позднего смягчения ДКП.

Эксперты полагают, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) может приступить к снижению ставок раньше Федрезерва, поскольку инфляция в еврозоне замедляется быстрее, чем ожидалось, в то время как в США ее динамика остается неравномерной.

В то же время они отмечают, что ЕЦБ необходимо быть осторожным, поскольку существенное расхождение в монетарной политике с ФРС может спровоцировать резкие колебания на валютном и долговом рынках.

"Я не думаю, что ЕЦБ решится снизить ставки, если Федрезерв изменит свою риторику до лета", - говорит главный экономист Allianz Людовик Субран, слова которого приводит газета Financial Times.

Озвученные ранее Федрезервом прогнозы предполагают три понижения ставки по 25 базисных пунктов в этом году.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали небольшое снижение розничных продаж в еврозоне в феврале и слабое повышение объема заказов промышленных предприятий Германии.

Розничные продажи в еврозоне в позапрошлом месяце уменьшились на 0,5% относительно января, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat). Аналитики в среднем прогнозировали их уменьшение на 0,4%, по данным Trading Economics.

Заказы промпредприятий Германии в феврале выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете статистического управления ФРГ. Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение на 0,8%. В январе заказы упали на 11,4%.

Во Франции резко подешевели бумаги Alstom (-1,6%), Eurofins Scientific SE (-4,8%), Saint Gobain (-1,2%), Stellantis NV (-1,8%).

Котировки акций производителей товаров класса "люкс" LVMH, Hermes и Kering снизились на 2,4%, 1,6% и 1,8% соответственно.

Стоимость бумаг фармкомпании AstraZeneca опустилась на 1,1%, несмотря на то, что компания объявила об успешных результатах исследования одного из своих препаратов для лечения онкологических заболеваний.

Капитализация Telecom Italia снизилась на 1,3%. Телекоммуникационная компания сообщила о привлечении бридж-кредита на сумму 1,5 млрд евро.

Акции германского страховщика Allianz SE подешевели на 1,3% после новостей о продаже его дочерним предприятием Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) американского сегмента страхования среднего бизнеса и клиентов из индустрии развлечений компании Arch Insurance North America за $450 млн. Общая стоимость сделки для группы компаний Allianz с учетом "поддерживающего этот бизнес капитала Allianz" в размере $1 млрд ожидается на уровне $1,4 млрд, говорится в пресс-релизе подразделения коммерческого страхования Allianz, куда входит AGCS. Закрытие сделки запланировано на второе полугодие текущего года.

Капитализация Shell выросла на 0,5% после того, как эта британо-нидерландская нефтегазовая компания улучшила производственные прогнозы для газового подразделения (Integrated Gas) на первый квартал 2024 года.

Другой нефтегазовый гигант - итальянская Eni - сообщил, что выплатит дивиденды за четвертый квартал в размере 0,23 евро на акцию, как и в предыдущие три квартала 2023 года, а также объявил о запуске новой программы buyback объемом 1,1 млрд евро, в рамках которой планируется выкупить до 328 млн акций (10% капитала). Бумаги Eni подорожали на 1%.