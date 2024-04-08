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Уолл-стрит закрылась уверенным ростом в пятницу, S&P 500 и Nasdaq прибавили более 1%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали макроэкономические и корпоративные новости.

Количество рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 303 тыс., сообщило министерство труда страны. Это максимальные темпы прироста за последние 10 месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 200 тыс., по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в феврале число рабочих мест выросло на 270 тыс., а не на 275 тыс., как сообщалось ранее.

При этом безработица в США в марте опустилась до 3,8% по сравнению с 3,9% месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения.

Трейдеры на рынке фьючерсов после выхода этой статистики уменьшили примерно до 92% с 97% оценку вероятности третьего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) к декабрю этого года и ожидают первого снижения только в сентябре, пишет Financial Times.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Лори Логан не уверена, что инфляция в стране продолжит замедляться в этом году и позволит Федрезерву начать опускать ставки. "По моему мнению, еще слишком рано думать о снижении ставок", - заявила она в ходе выступления в Университете Дьюка в пятницу. "Для начала мне бы хотелось видеть поменьше неопределенности относительно траектории движения нашей экономики", - добавила Логан и указала на существенные риски для дальнейшего прогресса на пути к ценовой стабильности.

По ее словам, американский центробанк должен быть готов "реагировать соответствующим образом, если инфляция перестанет замедляться".

Акции производителя медицинских устройств Shockwave Medical подорожали на 2% по итогам торгов в пятницу, до $326,34 за штуку, после новостей о его покупке компанией Johnson & Johnson (J&J) с оценкой на уровне $13,1 млрд. J&J, чьи бумаги потеряли в цене 0,1%, выплатит $335 за каждую акцию Shockwave. Сделка предполагает расчеты только денежными средствами и, как ожидается, будет закрыта к середине года.

Капитализация Apple Inc. выросла на 0,5%. Производитель iPhone сокращает более 600 сотрудников в Кремниевой долине и, по сообщениям Bloomberg, рассматривает возможность выхода на рынок бытовых роботов.

Цена акций Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) увеличилась на 3,2%, до $527,34. Аналитики двух инвесткомпаний подняли их прогнозные котировки, сославшись на оптимизм в отношении роста доли компании на рынке интернет-рекламы. Jefferies улучшил оценку до $585 с $550, RBC Capital - до $600 с $565.

Котировки бумаг GE Aerospace - бывшего подразделения General Electric Co. - повысились на 6,1%. Эмитент из аэрокосмической отрасли увеличил квартальные дивиденды в 3,5 раза, до 28 центов на акцию.

Candel Therapeutics нарастила капитализацию на 3,8% благодаря положительным результатам испытаний ее противоракового препарата.

Акции работающей в сфере телемедицины Teladoc Health прибавили в стоимости 1,7% после новостей о том, что ее многолетний CEO Джейсон Горевич покинул компанию. Исполняющей обязанности главы Teladoc назначена главный финансовый директор Мала Мурти.

Рыночная стоимость GameStop снизилась на 2,4%. Компания, владеющая сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, объявила о немедленном уходе с поста главного операционного директора Нира Пателя. Его функции будут исполнять другие руководители.

Dow Jones Industrial Average повысился в пятницу на 0,8% и составил 38904,04 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 1,11% - до 5204,34 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,24% и составил 16248,52 пункта.

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