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Саудовская Аравия в мае поднимет цены на большинство сортов нефти для Азии

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в мае поднимет цены на большинство сортов нефти для азиатских покупателей.

Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, - Arab Light - увеличится на $0,3 за баррель. В результате он будет стоить на $2 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco.

Цены на нефть, поставляемую в США и Северо-Западную Европу, в основном останутся неизменными, в Средиземноморье - увеличатся на $0,1-0,4 за баррель.

Саудовская Аравия
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