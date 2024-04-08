"Победа" планирует начать продажу закусок на борту

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Лоукостер "Победа" готовится запустить сервис по продаже закусок и напитков для пассажиров на борту самолета, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Дмитрий Тыщук.

"Победа" - лоукостер, который за всю историю существования (с 2014 года) никогда не предоставлял питание на своих рейсах. Бывший гендиректор "Победы" Андрей Калмыков, возглавлявший компанию до марта 2022 года, говорил, что организация питания требует слишком много дополнительных расходов, и это невыгодно ни перевозчику, ни пассажирам.

Летом 2023 года "Победа" запустила сервис "Еда на гейт". Пассажиры на официальном сайте компании при бронировании билетов или в процессе онлайн-регистрации могут заказать еду, которую можно забрать при выходе на посадку. Меню включает 6 сетов и 8 напитков, цены варьируются от 695 до 1490 рублей за сет. Сервис работает при вылете внутренними рейсами из московских "Внуково" и "Шереметьево". Как сообщил журналистам Тыщук, сервис "Еда на гейт" оправдал ожидания и пользуется спросом.

"Сейчас мы также прорабатываем вопрос предзаказа питания на борту и продажи питания на борту как такового. Также планируем внедрить такой вариант системы развлечений, который будет доступен клиентам с использованием их персональных девайсов. Там будет доступен просмотр различного контента, и, в частности, таким образом можно будет заказать питание на борту", - сказал Тыщук.

Он уточнил, что на борту будут предлагаться небольшие наборы из закусок. В пресс-службе компании отметили, что речь не идет о наборах, включающих горячее питание.

"Мы сейчас имеем в виду ограниченный ассортимент питания, который будет оказывать минимальное влияние на вес и не будет осложнять уборку салона. Речь идёт, так скажем, о пакетированном питании длительного хранения - о напитках и закуске для перекуса. Предполагается, что ввод этой услуги не должен менять нашу эффективность и наши технологические операции", - добавил гендиректор "Победы".

"Победа" входит в группу "Аэрофлот" и базируется в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево". Парк перевозчика состоит из 42 Boeing 737-800 с салонами только эконом-класса.