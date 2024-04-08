Чистая прибыль Globaltrans по МСФО выросла в 2023 году на 55%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль Globaltrans по МСФО выросла в 2023 г. на 55% и составила 38,6 млрд руб. против 24,9 млрд руб. годом ранее, сообщила компания.

Скорректированная выручка увеличилась на 7%, до 87,4 млрд руб., скорректированная EBITDA - на 6%, составив 52,3 млрд руб.

Показатели в отчете компании оказались выше прогнозов. Консенсус-прогноз аналитиков по чистой прибыли составил 33,8 млрд руб., по скорректированной выручке - 86,6 млрд руб., по скорректированному показателю EBITDA - 50,2 млрд руб.