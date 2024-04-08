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Globaltrans пока не будет платить дивиденды из-за технических сложностей

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Выплата дивидендов Globaltrans остается приостановленной из-за технических сложностей, сообщила компания.

"Выплата дивидендов находится в фокусе, но остается приостановленной из-за технических сложностей, над решением которых работает компания. После успешного завершения редомициляции в ADGM (Abu Dhabi Global Market) текущей задачей является создание полноценной финансовой инфраструктуры в Абу-Даби", - говорится в сообщении.

"Ожидается, что редомициляция позволит разблокировать ряд внутригрупповых транзакций, в т.ч. перечисление дивидендов в холдинговую компанию, которые ранее были разрешены лишь в ограниченных объемах, тем не менее, редомициляция не означает безусловного возобновления дивидендных выплат в пользу акционеров", - сообщает Globaltrans.

Компания ожидает, что налог на перечисление дивидендов в холдинговую компанию в ADGM составит 15%, что соответствует уровню налога при перечислении дивидендов в адрес кипрских публичных компаний после его недавнего роста с 5% до 15%.

Процесс редомициляции с Кипра в СЭЗ Абу-Даби Globaltrans завершила в марте. В январе у компании появился новый совладелец - бизнесмен из Казахстана Кайрат Итемгенов, выкупивший доли трех основных акционеров компании - Никиты Мишина, Константина Николаева и Сергея Мальцева.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля. Компания была основана в 2004 году группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом Globaltrans. Общий парк Globaltrans по состоянию на конец июня 2023 года включал около 66 тысяч единиц подвижного состава, 94% общего парка находится в собственности.

Основным акционером Globaltrans (26,7% акций) выступает инвесткомпания Aqniet Capital LLP (Казахстан), бенефициаром которой является бизнесмен Кайрат Итемгенов, 11,5% - у Marigold Investments Ltd (бенефициаром является сооснователь Globaltrans Андрей Филатов), 5,1% - у Litten Investments Ltd (бенефициар - сооснователь Globaltrans Александр Елисеев), 0,9% - у Transportation Investments Management Ltd (бенефициары - сооснователи Globaltrans Андрей Филатов, Никита Мишин и Константин Николаев), 0,1% - под контролем директоров и менеджмента, 55,7% - free float.

Globaltrans Абу-Даби Казахстан Кипр Кайрат Итемгенов ADGM
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