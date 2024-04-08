Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник возобновил подъем, несмотря на упавшую нефть (Brent откатилась ниже $90 за баррель) и смешанные сигналы с внешних фондовых площадок; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,2%, причем второй превысил рубеж 3400 пунктов во главе с бумагами золотодобывающих компаний.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3403,72 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1158,19 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,9%.

Доллар стоит 92,58 рубля (+0,08 рубля).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,9%), Polymetal (+1,2%), расписки OZON (+1%), бумаги ОК "Русал" (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%), Сбербанка (+0,5% и +0,6% "префы"), АФК "Система" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,3% "префы"), "Татнефти" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "ТКС Холдинг" (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (-99%), "НЛМК" (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Северстали" (-0,6%), "Роснефти" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Чистая прибыль Globaltrans (-2,4%) по МСФО выросла в 2023 году на 55% и составила 38,6 млрд руб. против 24,9 млрд руб. годом ранее, сообщила компания. Консенсус-прогноз аналитиков по чистой прибыли составил 33,8 млрд руб.

В то же время компания сообщила, что выплата дивидендов Globaltrans остается приостановленной из-за технических сложностей. После успешного завершения редомициляции в ADGM текущей задачей является создание полноценной финансовой инфраструктуры в Абу-Даби, отмечается в сообщении Globaltrans.

Комментарии аналитиков

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи может продолжить проторговывать диапазон 3350-3400 пунктов, а в дальнейшем вероятно улучшение настроений и уход рынка выше.

"Полагаем, что сегодня на российском фондовом рынке сохранятся консолидационные настроения на фоне попытки резкого отката от пиков нефтяных котировок, с уходом Brent под отметку $90 за баррель, способного поддержать фиксацию прибыли в "весовых" акциях нефтянки. Вместе с тем, повода для усиления продаж во внутренних секторах и металлургах мы не видим. Целевым на сегодня по индексу МосБиржи видим диапазон 3350-3400 пунктов", - отмечает аналитик.

Однако в течение недели можно ожидать улучшения настроений и выхода индекса МосБиржи выше 3400 пунктов, учитывая высокие цены на нефть, приближение дивидендного сезона и в целом позитивные ожидания по российской экономике и ключевым бумагам, добавил Локтюхов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", Госдума предложила ввести дополнительный НДПИ на золото с 1 июня по 31 декабря 2024 года в размере 78 тыс. руб. на килограмм драгметалла. Эффект для публичных золотодобытчиков, скорее всего, окажется незначительным, учитывая благоприятную конъюнктуру на рынке драгметалла: доля потенциального НДПИ от выручки за 2023 год составит 1,5% у ПАО "Полюс", 1,5% у ПАО "Южуралзолото" и 1,1% у "Селигдара", полагают эксперты.

Акционеры "ЭсЭфАй" (+1,8%, до 1820 рублей) одобрили уменьшение уставного капитала путем погашения 55% акций холдинга. В связи с этим эксперты компании "Цифра брокер" повысили справедливую оценку холдинга до диапазона 2305-2529 руб. за одну акцию, принимая во внимание дисконт 25% к внутренней стоимости частей холдинга.

Эксперты компании "Цифра брокер" также отмечают, что скачок нефти на прошлой неделе был подогрет прогнозами синоптиков об активном сезоне ураганов в Атлантике, которые могут привести к приостановке нефтедобычи в Мексиканском заливе, на который приходится 15% общего объема добычи нефти в США. Потенциальное сокращение добычи со стороны США в сочетании с мерами членов ОПЕК+ может в дальнейшем привести к дефициту предложения на рынке и росту цен на нефть, полагают аналитики.

Зарубежные фондовые рынки

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,8-1,2% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали макроэкономические и корпоративные новости.

Количество рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 303 тыс., сообщило министерство труда страны. Это максимальные темпы прироста за последние 10 месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 200 тыс., по данным Trading Economics. При этом безработица в США в марте опустилась до 3,8% по сравнению с 3,9% месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения.

Трейдеры на рынке фьючерсов после выхода этой статистики уменьшили примерно до 92% с 97% оценку вероятности третьего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) к декабрю этого года и ожидают первого снижения только в сентябре, пишет Financial Times.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Лори Логан не уверена, что инфляция в стране продолжит замедляться в этом году и позволит Федрезерву начать опускать ставки. "По моему мнению, еще слишком рано думать о снижении ставок", - заявила она в ходе выступления в Университете Дьюка в пятницу. "Для начала мне бы хотелось видеть поменьше неопределенности относительно траектории движения нашей экономики", - добавила Логан и указала на существенные риски для дальнейшего прогресса на пути к ценовой стабильности.

По ее словам, американский центробанк должен быть готов "реагировать соответствующим образом, если инфляция перестанет замедляться".

В Азии в понедельник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,03%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,2%).

Китайский рынок снизился после длинных выходных (рынки КНР были закрыты с прошлого четверга в связи с празднованием фестиваля Цин Мин).

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет по инфляции в США за март, который будет обнародован в среду. Эти данные являются ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.

В четверг Китай опубликует мартовские данные о динамике потребительских цен и цен производителей в стране.

В минувшие выходные Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) объявил о запуске кредитной программы на сумму 500 млрд юаней ($69,1 млрд), целью которой является поддержка технологических инноваций.

Новая программа ЦБ предназначена для стимулирования финансовых институтов к наращиванию объемов кредитования технологически ориентированных предприятий малого и среднего бизнеса, а также проектов, предусматривающих модернизацию оборудования в ключевых отраслях экономики, говорится в сообщении НБК. Кредиты в рамках программы будут выдаваться сроком на год под 1,75% годовых, пишет газета China Daily.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены снижаются после обновления максимумов с октября на минувшей неделе.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 в понедельник составила $89,59 за баррель (-1,7% и +0,6% в пятницу), майская цена WTI - $85,44 за баррель (-1,7% и +0,4% в пятницу).

На прошлой неделе Brent подорожала на 4,8%, WTI – на 4,5%.

Трейдеры продолжают следить за геополитическими новостями, учитывая угрозы Ирана ответить Израилю на удар по иранскому консульству в Дамаске. Несмотря на санкции, Иран является третьим по величине производителем нефти в ОПЕК, отмечает Market Watch.

Тем временем, Армия обороны Израиля в ночь на воскресенье отвела все подразделения с юга сектора Газа, сообщила The Jerusalem Post. По данным газеты, к настоящему времени на месте осталась только одна израильская армейская бригада, в задачу которой входит обеспечение безопасности коридора, связывающего юг Израиля с побережьем сектора Газа.