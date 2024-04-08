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"Деметра Трейдинг" в 2023 году удвоил выручку и вышел из убытка

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Деметра Трейдинг" (Краснодарский край, до июля 2021 года называлось "Мирогрупп ресурсы", входит в "Деметра-Холдинг") завершило 2023 год с чистой прибылью по РСБУ в размере 7,265 млрд рублей, сообщается в отчете компании.

Годом ранее чистый убыток компании равнялся 7,33 млрд рублей, став рекордным с момента ее создания в 2014 году.

Выручка зернотрейдера в 2023 году увеличилась в 1,9 раза до 202,978 млрд рублей, а себестоимость – вдвое до 183,009 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 27%, составив 19,968 млрд рублей, а прибыль от продаж – в 22 раза до 17,849 млрд рублей.

Коммерческие расходы компании за прошлый год снизились в 8 раз, составив 1,728 млрд рублей. В 2023 году "Деметра Трейдинг" получила 373,1 млн рублей доходов от участия в других организациях (годом ранее доходов по данной статье не было).

Прибыль до налогообложения равнялась 7,823 млрд рублей против 8,39 млрд рублей убытка годом ранее.

Дебиторская задолженность выросла с 66,87 млрд рублей по итогам 22 года до 72,152 млрд рублей по итогам 2023-го, кредиторская – с 12,545 млрд рублей до 13,344 млрд рублей.

"Деметра Трейдинг", как сообщается на сайте компании, входит в число крупнейших зерновых трейдеров РФ.

"Деметра-Холдинг" объединяет активы в области экспортной логистики и торговли зерном. В его состав входят крупнейшие российские зерновые терминалы – Новороссийский зерновой терминал (100%), зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов ("НКХП", 35,36%) и другие активы.

Деметра Трейдинг Деметра-Холдинг Краснодарский край
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