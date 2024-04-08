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Sunlight увеличил выручку в 2023 году на 54% до 64,8 млрд рублей

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Выручка ООО "Солнечный свет" (бренд Sunlight) в 2023 году выросла на 54%, составив 64,815 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Чистая прибыль увеличилась в 6 раз до 5,8 млрд рублей.

Sunlight ожидал выручку на уровне 67 млрд рублей, говорилось в материалах к дебютному выпуску облигаций ООО в октябре. Выручка компании по МСФО в 2022 году составляла 42,1 млрд рублей. EBITDA margin компании в первом полугодии 2023 года равнялась 10%.

36% выручки приходится на онлайн-продажи, уточняла компания.

Соотношение чистого долга к EBITDA компании к началу 2022 года было на уровне 0,4x, к концу 2023 года показатель, по ожиданиям компании, должен был вырасти до 0,7x.

Sunlight с долей 17% является лидером по объему продаж ювелирных изделий в России, говорится в материалах компании. Ее розничная сеть по состоянию на конец 2022 года включала 515 магазинов. Производственные мощности в России расположены в Костроме, Красноярске и Белгороде.

Конечным бенефициаром компании является Сергей Грибняков, владеющий ООО "Солнечный свет" через АО "Гри".

Sunlight ООО "Солнечный свет"
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