Brent подешевела до $90,44 за баррель

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти опускаются днем в понедельник на снижении геополитических рисков.

К 14:10 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,73 (0,8%), до $90,44 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,71 (0,82%), до $86,2 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 4,8%, WTI - на 4,5%. Обе марки завершили в плюсе четвертую неделю подряд, чего не наблюдалось с прошлого августа.

Армия обороны Израиля в ночь на воскресенье отвела все подразделения с юга сектора Газа, сообщила The Jerusalem Post. По данным газеты, к настоящему времени на месте осталась только одна израильская армейская бригада, в задачу которой входит обеспечение безопасности коридора, связывающего юг Израиля с побережьем сектора Газа.

"Рынок оказался под определенным понижательным давлением на утренних торгах, - отметили аналитики ING Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти. - Наценка на риск, заложенная в котировки, будет со временем сокращаться в отсутствие эскалации".

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 508 единиц. Число газовых установок сократилось на две, до 110.