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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:18

Частные инвесторы в марте стали нетто-продавцами акций впервые с ноября 2022 г.

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Розничные инвесторы в марте 2024 года стали крупнейшими нетто-продавцами акций на российском рынке, говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

Так, в прошлом месяце их нетто-продажи составили 37 млрд рублей. Физлица перешли к нетто-продажам акций впервые с ноября 2022 года, отмечает ЦБ.

Среднедневной объем торгов на рынке акций в марте составил 116,9 млрд рублей, что на 17% выше средних показателей предыдущего месяца (100,3 млрд рублей). При этом доля розничных инвесторов снизилась во второй половине месяца до 69% от общего объема торгов (в феврале в среднем - 76%).

Основные покупки на рынке акций в марте совершали НФО за счет собственных средств (на 18,6 млрд рублей). Продолжили совершать покупки и кредитные организации: СЗКО и прочие банки купили ценные бумаги на 10,4 млрд рублей и 10,9 млрд рублей соответственно.

Индекс МосБиржи по итогам марта вырос на 2,3%.

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