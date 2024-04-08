Экспортеры РФ в марте увеличили продажу валюты до $12 млрд

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшие экспортеры в марте увеличили продажу валюты на 16% - до $12,1 млрд, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

Продажа экспортерами валюты в марте оставалась на уровне января - февраля 2024 года большую часть месяца, показав рост на последней неделе, отмечает ЦБ.

Среднедневная продажа валюты экспортерами в марте выросла тоже на 16% - до $605 млн.

Отношение продажи валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в январе 2024 года (ЦБ дает этот показатель с лагом) составило 91%, снизившись на 3 процентных пункта (п.п.) относительно декабря 2023 года.

Объем покупки валюты населением в марте 2024 года вырос до 155,5 млрд рублей со 103,2 млрд рублей в феврале 2024 года и 148,3 млрд рублей в марте 2023 года. На биржевом валютном рынке граждане в марте приобрели валюту на 87,9 млрд рублей, через крупнейшие банки - на 67,6 млрд рублей. На доллары США и евро пришлось 81% от объема покупок.

Крупнейшими продавцами валюты на биржевом рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО). В марте объем продаж валюты этой категории участников на Московской бирже практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, составив 413,2 млрд рублей (в феврале - 422,5 млрд рублей).

Спрос на иностранную валюту со стороны банков-нерезидентов на биржевом и внебиржевом валютном рынке в марте тоже почти не изменился - 564,8 млрд рублей против 531 млрд рублей в феврале.

Объем покупки валюты кредитными организациями, не относящимися к СЗКО, в марте 2024 года снизился почти на треть, составив 244,6 млрд рублей (в феврале - 361,6 млрд рублей).