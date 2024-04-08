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Нефть Brent подешевела до $90,18 за баррель

Нефть Brent подешевела до $90,18 за баррель
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть ускорилось к вечеру понедельника.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:05 по московскому времени понизилась на $0,99 (1,09%), до $90,18 за баррель.

Фьючерсы на WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,84 (0,97%), до $86,07 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 4,8%, WTI - на 4,5%. Обе марки завершили в плюсе четвертую неделю подряд, чего не наблюдалось с прошлого августа.

Понижательное давление на котировки в понедельник оказывает ослабление напряженности на Ближнем Востоке. Как сообщалось, армия обороны Израиля в ночь на воскресенье отвела все подразделения с юга сектора Газа. По данным газеты The Jerusalem Post, к настоящему времени на месте осталась только одна израильская армейская бригада, в задачу которой входит обеспечение безопасности коридора, связывающего юг Израиля с побережьем сектора Газа.

"Геополитические риски были высокими в последнее время, особенно в отношении Ирана и Израиля, из-за чего рынок нервничал, - отметили аналитики ING Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти. - Однако наценка на риск, заложенная в котировки, будет со временем сокращаться в отсутствие эскалации".

Тем временем аналитики Goldman Sachs во главе с Дааном Струйвеном полагают, что цены на нефть марки Brent едва ли достигнут $100 за баррель на фоне роста глобального спроса на топливо при параллельном наращивании предложения странами ОПЕК+ во втором полугодии.

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