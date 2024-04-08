Запрет обременений активов на счетах "С" и "И" больше не работает задним числом

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Запрет обременений и арестов активов на специальных рублевых счетах "С" и "И", введенный указом президента РФ 3 января текущего года, больше не работает задним числом.

Новый указ, подписанный Владимиром Путиным 8 апреля, излагает январский документ в такой редакции: "На средства и ценные бумаги, учитываемые на счете типа "С", не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, наложен арест, в отношении их не может быть заявлено требование о взыскании обязательных платежей, не могут быть приняты иные обеспечительные меры, если судебные акты и акты иных органов вынесены после 3 января 2024 г". По сравнению с первой редакцией указа добавлена оговорка, исключающая из-под действия запрета принятые до 3 января судебные акты (а также отдельное упоминание обязательных платежей).

Идентичным образом сформулирован теперь и запрет на обременение активов со счетов "И".

В судебной практике последних месяцев уже были прецеденты неудачных попыток снять обременение с активов, сославшись на указ от 3 января. Так, в феврале об отмене принятых ранее судом обеспечительных мер в рамках спора с ВТБ просил бывший VTB Bank Europe. Однако апелляционная инстанция это ходатайство отклонила, трактовав указ именно так, как он сформулирован в обновленной редакции.

"Доводы компании (...) не являются основанием для отмены принятых судом первой инстанции обеспечительных мер, поскольку указ №8 (от 3 января 2024 г. - ИФ) не содержит в себе указаний о распространении (...) на правоотношения, возникшие до введения его в действие, и, следовательно, не является основанием для отмены принятых до его вступления в законную силу обеспечительных мер", - говорилось в определении. Также суд ссылался на то, что аналогичный правовой подход изложен в письме ЦБ РФ от 6 февраля, направленном в ответ на запрос ВТБ.

На счетах типа "С" блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам. По состоянию на начало ноября 2022 г. объем средств на этих счетах превышал 280 млрд рублей, оценивал Банк России. По данным источников "Интерфакса", на конец 2022 г. этот показатель приближался к 0,6 трлн рублей. Близкую цифру ЦБ раскрыл в аналитическом обзоре по банковскому сектору за I квартал 2023 г.: там сказано, что из НРД в Агентство по страхованию вкладов были переведены накопленные на счетах типа "С" средства в размере 0,7 трлн рублей. С тех пор официальных данных об объеме средств на счетах "С" не было.

На специальные счета типа "И" с июня 2022 г. зачисляются рублевые выплаты по суверенным евробондам РФ, предназначенные для держателей, чьи права учитываются иностранными депозитариями. В сентябре прошлого года вышел новый президентский указ (№665), который разрешил НРД замену обязательств для проведения расчетов по заблокированным иностранным бумагам, принадлежащим россиянам. Механизм замены предусматривает использование для выплат средств со счетов типа "И". Замена обязательств происходит через 90 дней с даты очередного платежа по еврооблигациям РФ (на подачу заявления на получение выплат у иностранных держателей есть 60 дней).