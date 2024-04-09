Власти Гонконга изучают новые меры по укреплению рынка ценных бумаг

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Власти Гонконга изучают дополнительные меры по укреплению местного рынка ценных бумаг, пишет China Daily со ссылкой на заявление главы администрации Гонконга Джона Ли на глобальном инвестиционном саммите HSBC.

"Мы рады, что рассматриваем дополнительные меры, которые варьируются от улучшения механизма транзакций до развития инвестиционных услуг и активизации усилий по продвижению рынка", - сказал он.

При этом ряд мер по повышению конкурентоспособности рынка уже принят - в частности, улучшены условия листинга бумаг специализированных технологических компаний.

В феврале гонконгские власти анонсировали пакет мер для стимулирования притока капитала и туризма, а также возвращения в город бизнеса.

"По мере закрепления наших мер и улучшения макроэкономической конъюнктуры будет прогрессировать и устойчивое развитие рынка акций - я в этом не сомневаюсь", - отметил Ли.

По его словам, на конец 2023 года общая капитализация гонконгского рынка акций составляла почти $4 трлн, что более чем в десять раз превышает ВВП Гонконга.

Кроме того, власти Гонконга работают над укреплением его статуса как мирового центра операций в офшорных юанях. В городе обрабатывается около трех четвертей всех платежей в этой денежной единице, заявил Ли.

"Число акций крупных эмитентов, которыми теперь можно торговать в Гонконге с расчетами как в гонконгских долларах, так и в юанях, переваливает далеко за 20, что расширяет инвестиционный выбор для держателей офшорных юаней", - пояснил чиновник.

Ли также сообщил, что количество стартапов в Гонконге в прошлом году выросло на 34% по сравнению с уровнем четырехлетней давности и превысило 4,2 тысячи.