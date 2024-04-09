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ЦБ в 2024 году ожидает замедления темпов роста потребкредитов до 8-10%

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ прогнозирует замедление темпов роста потребительских кредитов до 8-10% в 2024 году, заявила зампред Банка России Ольга Полякова на банковском форуме РБК.

В 2023 году потребительские кредиты выросли на 15,7%.

"Мы ожидаем, что рынок потребительского кредитования с учетом наших действий тоже будет остывать, и по году покажет прирост в районе 8-10%", - сказала она.

Ранее ЦБ прогнозировал, что портфель потребительских кредитов в этом году вырастет на 3-8%.

"Исходя из тех темпов, которые мы видим сейчас, и с учетом наших решений, где-то, скорее всего, на уровне 8%. Но говоря о 8-10%, я также ориентировалась на бизнес-планы банков. Помимо наших прогнозов, надо смотреть еще и на то, что закладывает в свои бизнес-планы банковский сектор", - сказала позднее журналистам Полякова.

По ее словам, для ЦБ главное, чтобы не происходило роста в высокорискованном сегменте потребительского кредитования.

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