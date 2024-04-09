Топливный трейдер "Петролеум Трейдинг" сменил название на "Пролеум"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший частный топливный трейдер РФ – ООО "Петролеум Трейдинг" – сменил название на "Пролеум" и провел ребрендинг, говорится в пресс-релизе компании.

Решение о смене бренда принято после "значительных изменений в смысле деятельности и приоритетах". "Наше содержание давно изменилось, группа "Пролеум" стремится стать лидером рынка нефтепродуктов, цель – развитие мелкооптового биржевого и срочного рынков. В планах на ближайшие годы – создание условий и инфраструктуры для управления ценовыми рисками на российском рынке нефтепродуктов", - приводятся в сообщении слова управляющего партнера "Пролеум" Максима Дьяченко.

Компания отмечает, что ее бизнес уже вышел за рамки понятия "трейдинг" и на сегодня включает в себя целый комплекс услуг и продуктов – брокерские, финансовые, аналитические, логистические, а также инструменты срочного рынка.

Согласно отчетности компании, ее выручка за 2023 года увеличилась на 1,5% до 43,19 млрд рублей (из них 42,56 млрд рублей – выручка от оптовой торговли нефтепродуктами в РФ и 630 млн рублей – оптовые продажи в страны ближнего и дальнего зарубежья). Чистая прибыль выросла на 33,3% до 211,912 млн рублей.

Себестоимость снизилась на 0,3% до 38,552 млрд рублей, валовая прибыль выросла на 20% до 4,638 млрд рублей, коммерческие расходы выросли на 18,3% до 3,923 млрд рублей. Прочие доходы снизились на 31,4% до 853,875 млн рублей, прочие расходы – на 27,6% до 908,037 млн рублей.

Совладельцами "Пролеума" на паритетной основе являются физлица Максим Дьяченко и Денис Вендров (является генеральным директором компании).

"Петролеум Трейдинг" (теперь "Пролеум") работает на отечественном рынке почти 10 лет. Последние годы регулярно входит в пятерку крупнейших трейдеров на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Отгрузка нефтепродуктов компании в 2023 году составила порядка 1 млн тонн, поставки топлива осуществляются в 78 регионов РФ и пять соседних с РФ государств. У компании более 1 тыс. контрагентов, а также собственная блокчейн-платформа PROLEUM для осуществления сделок.