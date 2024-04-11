"Аэрофлот" и "КрасАвиа" предложат пассажирам единый электронный билет

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпании "Аэрофлот" и "КрасАвиа" заключили интерлайн-соглашение, которое позволит пассажирам оформлять единый билет на рейсы этих перевозчиков, сообщает пресс-служба "Аэрофлота".

В частности, благодаря этому "Аэрофлот" сможет расширить географию полетов из Красноярского хаба за счет рейсов партнера.

Так, в рамках соглашения пассажирам будут доступны полеты "КрасАвиа" из Красноярска в Абакан, Томск, Новокузнецк, Барнаул, Горно-Алтайск, Кызыл, Туру, Байкит, Ванавару, Туруханск, Подкаменную Тунгуску, Северо-Енисейск, Кодинск, Игарку, Светлогорск, Хатангу и Улан-Батор.

Маршрутная сеть "Аэрофлота" из Красноярского хаба в летнем расписании представлена 29 направлениями, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Минеральные Воды, Казань, Новосибирск, Алма-Ату, Астану, Пекин, Харбин, Бангкок, Пхукет, Бишкек, Ош, Ташкент.

Совместные перевозки через Красноярск будут выполняться рейсами под кодами SU и KV.

В марте 2023 года в ходе Красноярского экономического форума "Аэрофлот" и "КрасАвиа" подписали меморандум о развитии региональных и межрегиональных авиаперевозок на базе международного аэропорта Красноярска.

"Аэрофлот" в 2021 году открыл хаб в аэропорту Красноярска, который стал для компании вторым базовым аэропортом после "Шереметьево". В ноябре 2023 года компания заявила о намерении в 2024 году увеличить число самолетов, базирующихся в Красноярске, с 6 до 12. Всего до 2026 года, как сообщал глава Минтранса Виталий Савельев, число самолетов "Аэрофлота" в красноярском хабе должно вырасти до 18. Пассажиропоток авиакомпании через хаб в Красноярске по итогам 2023 года составил 1,4 млн человек, что на 33,3% больше показателя 2022 года.

"КрасАвиа" занимается межрегиональными и внутрирегиональными перевозками в Красноярском крае, кроме того в 2023 году компания открыла первое международное направление - Красноярск - Улан-Батор. Всего маршрутная сеть насчитывает 33 регулярных направления. По итогам 2023 года она перевезла 469 тыс. пассажиров, что на 18% превысило показатель 2022 года.