Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2% и снижением РТС на 0,2%

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен большинства blue chips на фоне подросшей с вечера среды нефти (Brent поднялась к $90,5 за баррель) из-за опасений эскалации напряженности на Ближнем Востоке, в то время как внешние фондовые площадки подают негативные сигналы из-за ожиданий сохранения жесткой монетарной политики Федрезерва США. Индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, индекс РТС просел на 0,2% на фоне ослабления рубля.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3444,16 пункта (+0,2%), индекс РТС – 1157,34 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,8%.

Доллар стоит 93,76 рубля (+0,32 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,8%), "НЛМК" (+1,4%), "ММК" (+1,3%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Роснефти" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,2% "префы"), ОК "Русал" (+0,5%), АФК "Система" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Подешевели акции Сбербанка (-0,2% и -0,2% "префы"), "Северстали" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "Яндекса" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, инвесторы продолжают быстро выкупать просадки, такая картина говорит о наличии мощного восходящего тренда, основанного на покупках акций под высокие дивиденды.

Совет директоров "НЛМК" порадовал намерениями выплатить дивиденды за прошлый год: ожидаемая дивидендная доходность акций составит около 11%. Не исключено, что менеджмент в будущем решится выплатить дивиденды из прибыли 2022 года. Из черных металлургов лишь ММК не объявила пока о дивидендах. Однако, скорее всего, ей придется это сделать, чтобы не отстать в инвестиционной привлекательности от своих партнеров-конкурентов, считает эксперт.

Нефть не хочет уходить в коррекцию и продолжает консолидацию около уровня $90 за баррель Brent, что поддерживает бумаги нефтяников. В четверг и пятницу ожидаются месячные отчеты ОПЕК и МЭА, которые могут усилить волатильность нефти и спровоцировать новое движение.

Рубль продолжает дешеветь, в паре с долларом рисуя выход вверх из фигуры "треугольник". Для доллара сопротивление расположено на уровне 93,5 руб./$1, оно было сформировано еще в начале декабря прошлого года, отмечает Антонов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", одной из приоритетных задач в достижении технологического суверенитета России остается импортозамещение IT-инфраструктуры. Накануне сразу несколько компаний сообщили о прогрессе в этой области: "Газпром нефть" перевела 85% автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудников на российскую операционную систему "Астры", "Ростелеком" заместил оборудование в своих центрах обработки данных (ЦОД) на отечественные разработки компании Yadro, "Аэрофлот" перешел на российское ПО для инженерного анализа CAE Fidesys. Переход на отечественное ПО продолжится в перспективе нескольких лет, поэтому акции публичных IT-компаний – Positive Technologies и ГК "Астра" сохраняют инвестиционную привлекательность, полагают аналитики.

Совет директоров "НЛМК" рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 25,43 руб. на одну акцию, что соответствует дивидендной доходности 11,3% по текущим котировкам. Совет директоров Росбанка предложил направить на дивиденды 2,9 руб. на одну акцию (текущая доходная доходность около 2,4%).

Давление на рубль оказали заявления главы Банка России о том, что пик инфляции в России остался позади. Определенные опасения у инвесторов вызывает отсутствие конкретики в отношении продления или непродления президентского указа об обязательной продаже валютной выручки, срок действия которого истекает в конце апреля, напомнили эксперты "Цифра брокер".

Зарубежные фондовые рынки

В США в среду индексы акций упали на 0,8-1,1% во главе с Dow Jones на данных об ускорении инфляции в США.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране в марте выросли на 3,5% в годовом выражении. Аналитики в среднем прогнозировали ускорение инфляции до 3,4% с февральского уровня 3,2%, по данным Bloomberg.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в марте увеличились на 0,4% в помесячном и на 3,8% в годовом выражении, полностью повторив февральскую динамику. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение индекса Core CPI на 0,3% за месяц и на 3,7% за год.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в июне упала до 16,4% против оценки в 56% до выхода статистики, по данным CME FedWatch. Более вероятным сроком для первого снижения ставки теперь называется сентябрь - такая вероятность оценивается в 45,6%.

Тем временем протокол мартовского заседания Федрезерва показал, что руководство ЦБ испытывает беспокойство по поводу повышенной инфляции, однако все равно ожидает снижения ключевой процентной ставки в какой-то момент в течение этого года.

"Участники заседания в целом отметили неопределенность в отношении продолжительности периода высокой инфляции и выразили мнение, что недавние данные не повысили их уверенность в том, что инфляция устойчиво движется по направлению к уровню в 2%", - говорится в документе.

Члены руководства ФРС отметили, что геополитическая неопределенность и растущие цены на энергоносители остаются рисками, способными привести к ускорению инфляцию. Смягчение денежно-кредитной политики также может усилить рост цен. Следующее заседание FOMC назначено на 30 апреля - 1 мая.

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне среды).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в марте выросли всего на 0,1% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления КНР. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал подъем на 0,4%. Относительно предыдущего месяца индекс CPI в марте упал на 1% вместо ожидавшегося сокращения на 0,5%. В феврале помесячный рост индикатора составлял 1%.

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей выросли в марте на 0,6% после подъема на максимальные с января 2022 года 1,2% в феврале.

Тем временем цены производителей (индекс PPI) в Китае в марте упали на 2,8% в годовом выражении (-2,8% в феврале). Снижение отмечено по итогам 18-го месяца подряд. По сравнению с предыдущим месяцем индекс PPI в марте опустился на 0,1% после снижения на 0,2% в феврале.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены стабилизировались после роста накануне на фоне опасений удара Ирана по Израилю.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в четверг составила $90,49 за баррель (+0,02% и +1,2% накануне), майская цена WTI - $86,21 за баррель (-0,02% и +1,2% в среду).

США и их союзники полагают, что Иран или связанные с ним структуры могут в скором времени атаковать правительственные и военные цели на территории Израиля в ответ на удар по посольству Ирана в Сирии, сообщили СМИ.

Рост цен на нефть сдерживается оптимизмом в отношении возможного перемирия Израиля с ХАМАС. В Иерусалиме заявили, что в переговорах о прекращении огня достигнут прогресс, хотя ХАМАС эту информацию опровергает.

Тем временем, по данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,84 млн баррелей (причем общий уровень запасов достиг максимальных с прошлого июля 457,26 млн баррелей), резервы бензина выросли на 715 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,66 млн баррелей.

Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 2,9 млн баррелей, а также сокращение резервов бензина на 1,4 млн баррелей и дистиллятов - на аналогичную величину.