Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:04

В Эстонии хотят ввести налог на сладкие напитки

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии одобрило законопроект о налоге на сладкие напитки, или так называемый "налог на лимонад".

"Введение налога направлено на улучшение здоровья людей, побуждение жителей потреблять напитки с более низким содержанием сахара или без сахара и подсластителей", - сказала на пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас.

Ставки налога зависят от содержания сахара в продукте и использования подсластителей. Так, будут облагаться налогом напитки с содержанием сахара более 5 граммов на 100 миллилитров напитка. Напитки с содержанием сахара от 5 до 8 граммов облагаются налогом в размере 0,15 евро за литр.

Напиток с содержанием сахара более 8 граммов на 100 миллилитров напитка облагается налогом в размере 0,45 евро за литр, а напиток, содержащий только подсластитель или содержащий как подсластитель, так и сахар - менее 5 граммов на 100 миллилитров напитка, облагается налогом в размере 0,15 евро за литр, независимо от количества подсластителя.

Сладкими напитками не считаются жидкости, используемые в качестве пищевых добавок. От налога освобождаются также фруктовые, ягодные и овощные соки, в которые не добавлен сахар или подсластитель, молоко и молочные продукты, а также напитки растительного происхождения, потребляемые вместо молока.

Если парламент одобрит этот закон, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

Кая Каллас Эстония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Активы ГК "Ариант" перешли в собственность государства

КТК возобновил отгрузку нефти после планового техобслуживания

Бюджет может получить 100 млрд рублей от продажи переданных казне активов в 2023-24 годах

Силуанов оценил меры из послания президента более чем в 1 трлн рублей в год

Силуанов оценил меры из послания президента более чем в 1 трлн рублей в год

Просрочки по кредитным картам в США достигли рекорда в IV квартале 2023 года

Просрочки по кредитным картам в США достигли рекорда в IV квартале 2023 года

Суд отказал в аресте имущества 8 экс-руководителей банка "Миръ" на 1,4 млрд руб.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });