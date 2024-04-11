В Эстонии хотят ввести налог на сладкие напитки

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии одобрило законопроект о налоге на сладкие напитки, или так называемый "налог на лимонад".

"Введение налога направлено на улучшение здоровья людей, побуждение жителей потреблять напитки с более низким содержанием сахара или без сахара и подсластителей", - сказала на пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас.

Ставки налога зависят от содержания сахара в продукте и использования подсластителей. Так, будут облагаться налогом напитки с содержанием сахара более 5 граммов на 100 миллилитров напитка. Напитки с содержанием сахара от 5 до 8 граммов облагаются налогом в размере 0,15 евро за литр.

Напиток с содержанием сахара более 8 граммов на 100 миллилитров напитка облагается налогом в размере 0,45 евро за литр, а напиток, содержащий только подсластитель или содержащий как подсластитель, так и сахар - менее 5 граммов на 100 миллилитров напитка, облагается налогом в размере 0,15 евро за литр, независимо от количества подсластителя.

Сладкими напитками не считаются жидкости, используемые в качестве пищевых добавок. От налога освобождаются также фруктовые, ягодные и овощные соки, в которые не добавлен сахар или подсластитель, молоко и молочные продукты, а также напитки растительного происхождения, потребляемые вместо молока.

Если парламент одобрит этот закон, он вступит в силу с 1 января 2026 года.