ЦБ предложил выдавать безотзывные госгарантии лишь под значимые проекты и на часть кредита

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ предлагает скорректировать механизм предоставления государственных гарантий: выдавать безотзывные гарантии только под значимые проекты и только на часть кредита.

"Другая важная мера, которая уже очень давно назрела, – это предоставление банкам, финансирующим ключевые проекты, безотзывных и безусловных госгарантий. Они у нас используются гораздо меньше, чем за рубежом. Мы понимаем, что бюджет не может брать на себя чрезмерные риски, поэтому предлагаем предоставлять такие гарантии только наиболее значимым проектам после тщательного отбора. Особенно, если в них участвует государство или госкомпании, например, по модели концессии", - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Съезде Ассоциации банков России.

"Чтобы сохранить часть кредитного риска на банке, а не перекладывать его полностью на государство, гарантия может покрывать не всю сумму кредита, а, допустим, не более 70%. И по таким проектам, на наш взгляд, должен быть механизм разделения рисков", - отметила она.