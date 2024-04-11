Минфин предложил разрешить банкам больше инвестировать в капитал компаний

ЦБ РФ выступил категорически против этой идеи

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ предложил временно разрешить банкам больше инвестировать в капитал компаний, которые, в первую очередь, реализуют проекты по трансформации экономики, ЦБ РФ выступил против увеличения таких рисков банков.

"Пока у нас рынок капитала не позволяет финансировать такой акционерный капитал, на мой взгляд, временно нужно разрешать совмещение такой деятельности, разрешать банкам больше инвестировать в акционерный капитал. У нас пока другого выхода с точки зрения финансирования таких трансформационных проектов нет", - сообщил замминистра финансов Иван Чебесков на съезде Ассоциации банков России.

По его мнению, регулирование банков в этой части должно адаптироваться к новым условиям, пока еще недостаточно развит рынок капитала. Конечно, должны быть задействованы и ресурсы государства, и другие средства, например, фондов акционерного капитала, "но их все равно никогда не хватит для полного финансирования экономики", считает замминистра.

"Наше убеждение, что с учетом ограниченного ресурса государства, не меняя подходов, как мы смотрим на инвестиции банков в акционерный капитал, к сожалению, будет сложно такую адаптацию, такую трансформацию экономики проходить", - заявил он.

Чебесков призвал реально смотреть на ситуацию. "Сейчас у нас есть некая игра банков с регулятором в "кошки-мышки". Банки и так инвестируют, по сути, берут на себя акционерный риск, а Центральный банк это точно видит, но до конца не признает. У нас сейчас такая ситуация, что банки берут на себя акционерный риск, по сути, таким образом, нарушая эту установку разделения инвестиционного бизнеса и бизнеса коммерческих банков", - сообщил он позже журналистам в кулуарах съезда.

Он подчеркнул, что другого выхода, кроме как привлечения капитала от банков, сейчас нет. "Рынок капитала нужно развивать, но он недостаточно глубокий, чтобы эту потребность сейчас удовлетворить, поэтому эту потребность закрывают сейчас банки", - сказал он, отметив, что в первую очередь речь идет об инвестициях в проекты, связанные с трансформацией экономики.

Позиция ЦБ РФ

Банк России категорически против этой идеи, так как видит в наращивании таких рисков угрозу для кредиторов и вкладчиков банков.

"Я понимаю, что нам нужно финансирование крупных приоритетных проектов, но я бы настоятельно предостерегла от того, чтобы банки брали на себя избыточные риски, которые банки не могут брать – за ними вкладчики стоят, и превращались в инвестиционные компании", - заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде.

"Я категорически против этого", - отметила глава Банка России.

Она предложила искать источники финансирования в других секторах экономики.

"Мы вот вспоминаем прибыль банков (за 2023 год 3,3 трлн рублей - ИФ), но прибыль банков – это месячная прибыль всей экономики. В прошлом году она (сальдированная прибыль компаний - ИФ) выросла на 35% до 33 трлн рублей. Давайте думать, как использовать эти источники для того, чтобы рынок капитала развивался", - сказала Набиуллина.

"ЦБ будет здесь стоять на страже защищенности интересов вкладчиков и не позволит банкам брать избыточные риски. Это просто подорвет и стабильность финансовой системы, которую мы долго, годами выстраивали. Здесь у нас позиция будет достаточно жесткая", - подчеркнула председатель ЦБ.