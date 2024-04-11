Замглавы "Красцветмета" возглавила холдинговую компанию Sunlight

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель гендиректора - руководитель ювелирного дивизиона "Красцветмета" Анна Панасюра возглавила АО "Гри", холдинговую компанию Sunlight, говорится в ЕГРЮЛ.

Панасюра работала в "Красцветмете" с 2019 года, была руководителем продаж и коммерческим директором

АО "Гри" принадлежит 100% ООО "Солнечный цвет" (Sunlight, основная операционная компания и эмитент облигаций), а также ООО "Гарант" и ООО "Мой ломбард". 84% АО "Гри" принадлежит основателю сети Sunlight Сергею Грибнякову, 15% - Михаилу Масловскому и 1% - Алексею Коновалову.

Sunlight с долей 17% является лидером по объему продаж ювелирных изделий в России, говорится в материалах компании. Ее розничная сеть по состоянию на сентябрь 2023 года включала 620 магазинов. Производственные мощности в России расположены в Костроме, Красноярске и Белгороде.

"Красцветмет" – крупнейший аффинажный завод России и основной производитель драгоценных металлов и изделий из них. Компания производит все металлы платиновой группы, золото и серебро из минерального и вторичного сырья. Доля "Красцветмета" (бренд Krastsvetmet) на рынке ювелирных изделий в России достигает 33%. Предприятие на 100% принадлежит Красноярскому краю. В конце 2023 года "Красцветмет" подпал под санкции Великобритании.