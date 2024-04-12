Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,4% и снижением РТС на 0,2%

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен большинства blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и подросшей нефти (Brent поднялась к $90,5 за баррель) из-за опасений эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,4% и превысил 3450 пунктов за счет ослабления рубля, индекс РТС просел на 0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3451,5 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1160,31 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,9%.

Доллар поднялся до 93,66 рубля (+0,39 рубля).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+2,9%, до 14,328 тыс. руб.), "МТС" (+1,6%), ОК "Русал" (+1,5%), АФК "Система" (+1,3%), "Аэрофлота" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), Polymetal (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,4% "префы"), "Газпрома" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,2%), ВТБ (+0,1%), "ММК" (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (-0,3%), акции "Татнефти" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), "ТКС Холдинг" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов сохраняет позитивный взгляд на рынок акций РФ и ожидает новых попыток индекса МосБиржи подняться в диапазон 3450-3500 пунктов. В пятницу в центре внимания из внутренних событий - совет директоров "АЛРОСА", на котором компания может определиться с размером дивидендов за 2023 год, напомнил эксперт.

Продолжается рост бумаг "Русала", обновляющих максимумы с осени прошлого года за счет поддержки от восстановления цен на алюминий. Акции ПАО "Полюс" превысили отметку 14000 руб. - инвесторы продолжают отыгрывать обновление исторических максимумов по золоту (цена превысила $2410 за унцию - прим. ИФ), ощутимо улучшающее виды на финансовые результаты компании.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", траектория фондовых индексов будет определяться динамикой на сырьевых и валютных рынках, а также отдельными корпоративными новостями. Совет директоров "АЛРОСА" в пятницу обсудит вопрос о дивидендах за 2023 год, на Мосбирже начнутся торги акциями "Займер" после IPO. Индексы настроены завершить ростом третью неделю подряд, хотя на дневном графике прослеживается некоторая перекупленность рынка, отмечают эксперты.

Доллар вновь растет и приближается к уровню 94 руб./$1, который последний раз наблюдался в октябре прошлого года. Котировки акций "Газпрома" поддержали новости о том, что компания планирует провести собрание акционеров 28 июня. Инвесторы оценивают вероятность объявления дивидендов гигантом газовой отрасли. С другой стороны, акции "Газпрома" остаются под давлением на фоне сокращения экспортных поставок по газопроводам и невозможности быстро переориентировать экспортные потоки. Тем не менее высокая доля государственного участия в капитале "Газпрома" сохраняет надежду на дивиденды.

Акции "НОВАТЭКа" дорожают после публикации производственных показателей за I квартал 2024 года: в первые три месяца года добыча углеводородов увеличилась до 167,4 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), что на 2,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Акции компании продолжают торговаться в рамках нисходящего тренда. Тем не менее, разрешение ситуации с транспортировкой СПГ с "Арктик СПГ-2" может привести к переоценке акций, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

Зарубежные фондовые индексы

В США в четверг выросли индексы акций S&P 500 (+0,7%) и Nasdaq (+1,7%), но почти не изменился Dow Jones (-0,01%).

Трейдеры оценивали новую порцию статданных по экономике США, а также заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Рынок позитивно воспринял отчет Минтруда США, показавший существенное замедление темпов роста цен производителей в стране в помесячном выражении.

Цены производителей (индекс PPI) в марте повысились на 0,2% после подъема на 0,6% в феврале, цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) также выросли на 0,2% (0,3% в феврале).

Эти данные были восприняты трейдерами как сигнал того, что инфляционное давление в США является менее слабым, чем предполагалось, отмечает Market Watch. Другой отчет Минтруда, опубликованный днем ранее, показал ускорение темпов роста потребительских цен (индекс CPI) в Штатах в прошлом месяце до 3,5% в годовом выражении с 3,2% в феврале.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в ходе мероприятия в четверг, что инфляция в Штатах продолжит замедляться, хотя ее путь к 2%-ному целевому показателю ФРС может быть неравномерным. Если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с ожиданиями ФРС, будет иметь смысл начать "сворачивание ограничительной политики" за счет снижения базовой процентной ставки, сказал Уильямс, слова которого приводит Market Watch.

Его коллега из ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз, выступавшая в экономическом клубе Нью-Йорка, заявила, что последние статданные по рынку труда и инфляции в США говорят об отсутствии срочной необходимости в снижении базовой процентной ставки.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite потерял 0,5%, гонконгский Hang Seng упал на 2%), но слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы подросли на 0,1-0,2%).

Промпроизводство в Японии в феврале уменьшилось на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности страны. Предварительно сообщалось о снижении показателя на 0,1%. Объем промпроизводства в годовом выражении упал на 3,9%, причем снижение было отмечено четвертый месяц подряд.

Банк Южной Кореи сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,5% по итогам заседания в пятницу, что совпало с ожиданиями рынка. Южнокорейский ЦБ отметил, что хочет видеть более серьезный прогресс в плане достижения ценовой стабильности, прежде чем приступать к смягчению политики. Инфляция в стране в марте составила 3,1%, как и месяцем ранее. Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, замедлилась до 2,4% с 2,6%.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте 2024 года увеличились на 2,3% в годовом выражении после роста на 2,7% месяцем ранее, свидетельствуют вышедшие в пятницу окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,6%. Аналитики в среднем также прогнозировали подъем на 2,3% в годовом выражении и подъем на 0,6% в помесячном.

Нефть

На нефтяном рынке утром цены возобновили рост на фоне новой волны опасений в отношении возможной атаки Ирана на Израиль.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в пятницу составила $90,5 за баррель (+0,9% и -0,8% накануне), майская цена WTI – $85,89 за баррель (+1% и -1,4% в четверг).

Ранее США и их союзники предупредили о высокой вероятности атаки Ирана на правительственные и военные цели на территории Израиля в ответ на удар по иранскому посольству в Сирии.

Газета The Wall Street Journal сообщила в четверг со ссылкой на информированные источники, что атака произойдет в следующие 24-48 часов.

Внимание трейдеров в пятницу также направлено на ежемесячный обзор Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти.