Денежная база в РФ выросла с 29 марта по 5 апреля на 54,3 млрд рублей

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 5 апреля 18 118,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 29 марта денежная база в России равнялась 18 063,8 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,30%, или на 54,3 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.