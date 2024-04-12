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Lockheed Martin получила в США контракт на модернизацию системы ПРО на $4,1 млрд

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin получила контракт на разработку, тестирование и обслуживание новых функций Системы командования и контроля, боевого управления и связи (C2BMC).

Заказчиком является Агентство по противоракетной обороне США. Сумма контракта составляет до $4,1 млрд, срок действия - до конца апреля 2029 года с опцией продления еще на пять лет.

C2BMC объединяет различные системы и радары, которые в совокупности составляют глобальную архитектуру противоракетной обороны, защищающую США и союзников, пишет издание Defense News. Система работает более чем в 30 локациях по всему миру.

"Этот контракт ускорит внедрение инноваций в C2BMC, - говорится в сообщении Lockheed. - В рамках новой программы система будет модернизирована с использованием новейших технологий безопасности XXI века для более быстрого и скоординированного реагирования на возникающие угрозы".

Акции Lockheed подорожали на 0,2% на дополнительных торгах в четверг.

Lockheed Martin США
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