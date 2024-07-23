Lockheed Martin увеличила выручку во II кв. на 9%, лучше прогнозов

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin немного снизила чистую прибыль во втором квартале и увеличила выручку, при этом выручка и скорректированная прибыль существенно превысили ожидания рынка.

Как говорится в сообщении компании, чистая прибыль в минувшем квартале понизилась до $1,64 млрд с $1,68 млрд за аналогичный период предыдущего года. Тем временем показатель в расчете на акцию вырос до $6,85 по сравнению с $6,63.

Скорректированная прибыль составила $7,11 на бумагу, тогда как эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $6,46 на акцию.

Квартальная выручка Lockheed Martin увеличилась до $18,1 млрд с $16,7 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $17,05 млрд.

Выручка авиационного подразделения Lockheed Martin увеличилась на 6%, до $7,28 млрд, подразделения по выпуску противотанковых ракет и систем управления огнем - на 13%, до $3,1 млрд, космического оборудования - на 1%, до $3,2 млрд, артиллерийских систем - на 17%, до $4,55 млрд.

За второй квартал фирма выплатила дивиденды в размере $752 млн и выкупила собственные акции на $850 млн.

Портфель заказов компании на конец прошлого квартала составлял $160 млрд.

Lockheed Martin повысила прогноз прибыли на весь текущий год до $26,1-26,6 на акцию с ожидавшихся ранее $25,65-26,35 на акцию, выручки - до $70,5-71,5 млрд с $68,5-70 млрд.

Акции компании прибавляют в цене 2,4% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года капитализация увеличилась на 4,7%, до $113,9 млрд.