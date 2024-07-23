Поиск

Lockheed Martin увеличила выручку во II кв. на 9%, лучше прогнозов

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американская военно-промышленная компания Lockheed Martin немного снизила чистую прибыль во втором квартале и увеличила выручку, при этом выручка и скорректированная прибыль существенно превысили ожидания рынка.

Как говорится в сообщении компании, чистая прибыль в минувшем квартале понизилась до $1,64 млрд с $1,68 млрд за аналогичный период предыдущего года. Тем временем показатель в расчете на акцию вырос до $6,85 по сравнению с $6,63.

Скорректированная прибыль составила $7,11 на бумагу, тогда как эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $6,46 на акцию.

Квартальная выручка Lockheed Martin увеличилась до $18,1 млрд с $16,7 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $17,05 млрд.

Выручка авиационного подразделения Lockheed Martin увеличилась на 6%, до $7,28 млрд, подразделения по выпуску противотанковых ракет и систем управления огнем - на 13%, до $3,1 млрд, космического оборудования - на 1%, до $3,2 млрд, артиллерийских систем - на 17%, до $4,55 млрд.

За второй квартал фирма выплатила дивиденды в размере $752 млн и выкупила собственные акции на $850 млн.

Портфель заказов компании на конец прошлого квартала составлял $160 млрд.

Lockheed Martin повысила прогноз прибыли на весь текущий год до $26,1-26,6 на акцию с ожидавшихся ранее $25,65-26,35 на акцию, выручки - до $70,5-71,5 млрд с $68,5-70 млрд.

Акции компании прибавляют в цене 2,4% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года капитализация увеличилась на 4,7%, до $113,9 млрд.

Lockheed Martin
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новак заявил, что поставки российской нефти в Венгрию и Словакию продолжаются

Экспорт бензина из РФ в августе будет запрещен

SEC одобрила запуск первых спотовых ETF, инвестирующих в криптовалюту эфир

SEC одобрила запуск первых спотовых ETF, инвестирующих в криптовалюту эфир

"ЛУКОЙЛ" оформляет на другие направления нефть, поставлявшуюся в Венгрию по "Дружбе"

"ЛУКОЙЛ" оформляет на другие направления нефть, поставлявшуюся в Венгрию по "Дружбе"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });